Seria Galaxy S wkrótce otrzyma solidne wzmocnienie

Od pewnego czasu koreański producent w swoich flagowych modelach nie wnosi większej rewolucji. Ewentualnie można uznać, że połączenie linii Galaxy Note z Galaxy S Ultra to największa nowość jaka zdarzyła się w przypadku flagowej linii Samsunga. Zmian oczywiście było więcej, ale większość była raczej mało rewolucyjna i opierała się na drobnych nowościach. Jednak wygląda na to, że Koreańczycy będą chcieli wprowadzić dosyć znacząco zmianę w kontekście „bebeszków” swoich najmocniejszych telefonów.

Koreański producent w ostatnich latach korzystał przede wszystkim z dwóch rodzajów układów w swojej linii Galaxy S. Z jednej strony mieliśmy od Qualcomma Snapdragony z drugiej autorskie rozwiązania Samsunga Exynosy. W Polsce mieliśmy jedynie do wyboru tę drugą opcję, w Europie również. Jedynie w obu Amerykach pojawiały się wersje z układami tajwańskiego producenta. Jednak wygląda na to, że w przeciągu trzech kolejnych lat Samsung będzie chciał stworzyć dedykowany układ wyłącznie dla swoich flagowych modeli. Z Exynosów korzysta przede wszystkim koreański producent, ale trzeba wziąć pod uwagę, że również pojawiały się w telefonach Motoroli, vivo czy Meizu. Nowy układ ma być stworzony na wyłączność flagowców Samsunga, więc nie pojawi się u konkurencji. Rozwiązanie jest może przynieść naprawdę świetne rezultaty, czego dowodem jest chociażby Apple, które przygotowuje wyłącznie dla swoich produktów układy z linii A i M. Widać podobne kroki chce podjąć Samsung. Jednak Ci z Was, którzy oczekują szybkiego nadejścia nowych układów muszę rozczarować.

Samsung plans a processor dedicated to Galaxy phones to be used in the Galaxy S25 series in 2025.

