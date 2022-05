realme Pad mini już na sklepowych półkach

Urządzenia mobilne pokroju tabletów zdecydowanie zyskują na popularności. Wielu producentów decyduje się na rozszerzenie swojego portfolio o nowe urządzenia właśnie z kategorii tabletów, dzięki czemu użytkownicy mają w czym wybierać. Właśnie dzisiaj na sklepowych półkach pojawił się mniejszy brat realme Pad, którego miałem okazję testować już jakiś czas temu.

Do naszej dyspozycji chiński producent udostępnił całkiem mobilny ekran o przekątnej 8,7 cala, który pracuje w maksymalnej rozdzielczości 1340×800 pikseli i zajmuje 85% powierzchni frontu urządzenia. Co ważne tablet oferuje baterię o pojemności 6400 mAh, co powinno dać blisko 16 godzin ciągłego oglądania wideo. Myślę, że do mobilnych zadań takie osiągi w zupełności powinny wystarczyć, ale dokładniejsze wyniki otrzymamy już po testach kiedy sampel testowy trafi do naszej redakcji. Baterię będzie można naładować maksymalnie z mocą 18 W, co jak na standardy tabletowe jest wynikiem przyzwoitym, choć do czołówki zdecydowanie brakuje. Sercem tabletu jest układ UNISOCT 616, więc niezbyt wydajna bestia, do tego dochodzi 4 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Specyfikację uzupełniają dwa aparaty jeden 8 Mpx główny, a od frontu 5 Mpx jednostka. Mamy również wersję z LTE.

realme celuje ze swoimi najnowszymi tabletami w średnią półkę cenową, więc jak na tego typu model został on wyceniony dosyć rozsądnie. Podstawowa wersja z Wi-Fi na pokładzie to koszt 899 zł, natomiast wersja z modułem LTE to koszt o 100 zł więcej, więc 999 zł. W niedalekiej przyszłości realme Pad Mini pojawi się u nas w redakcji, więc będziemy mogli sami ocenić jak sprawuje się w praktyce najnowsze urządzenie od chińskiego producenta.

Źródło: informacja prasowa