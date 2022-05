realme Buds Q2s – test słuchawek

Na przestrzeni ostatnich miesięcy słuchawki TWS podbijają sklepowe półki. Jeszcze jakiś czas temu tego typu rozwiązania były zarezerwowane w szczególności dla osób, które miały przeznaczony nieco większy budżet. Dziś ta sytuacja zdecydowanie się zmieniła. Takie słuchawki można mieć już za około 100 zł. Jak się sprawdzają niskobudżetowe rozwiązania od realme?

Zawartość opakowania

Pudełko nie jest zbyt imponujące, ale tak na dobrą sprawę mamy tutaj drobne niezbyt drogie akcesorium, które tak właściwie do pracy nie wymaga innych elementów. Całość zachowana w białym kolorze, jedynie z grafiką samych słuchawek. Co znajdziemy w środku? Tak właściwie same słuchawki wraz z etui, które służy do ładowania całego zestawu. Zestaw nie mógł się obejść jeszcze bez dwóch elementów – krótkiego kabla USB typu C, a także zestawu dodatkowych nakładek, dzięki którym dostosujemy wielkość słuchawek do swoich uszu.

Jakość wykonania i design

Słuchawki na pierwszy rzut oka wyglądają dosyć niepozornie. Otrzymujemy niewielkich rozmiarów pchełki, które nie wyróżniają się niczym szczególnym pod względem stylistycznym. Zacznijmy od etui to zostało wykonane z plastiku. Jednak jest on całkiem dobrej jakości. Konstrukcja wydaje się solidna i przy codziennym korzystaniu z urządzenia nie ma problemu ze skrzypieniem poszczególnych elementów. Z drugiej strony nie wiem czy przezroczyste wieczko (przy białej wersji kolorystycznej słuchawek) wykonane z plastiku przy dłuższym korzystaniu nie będzie mocno się rysować (podczas dwutygodniowych testów nie było tego typu problemu). Co do samych słuchawek są one półokrągłe, i dosyć szczelnie wypełniają ucho. Podczas testów niestety na moje uszach leżały dosyć niepewnie. Wypadać co prawda nie wypadały, ale musiałem je nie raz poprawiać. W przypadku tego typ rozwiązań trzeba wziąć pod uwagę, że nie wszystkie rozwiązania będą idealnie pasowały do naszych uszu. Na frontach słuchawek mamy niewielkie panele dotykowe dzięki którym możemy dodatkowo sterować słuchawkami.

Tak jak wspomniałem wcześniej wieczko mamy wykonane z przezroczystego plastiku, natomiast dolną część z „litego” w moim przypadku białego. Od frontu otrzymujemy niewielką diodę informującą o stanie naładowania słuchawek, z kolei vis a vis znajdziemy wyjście USB typu C do ładowania etui. Po otwarciu klapki pojawia się dwie pchełki, które umiejscowione są przy pomocy złącza magnetycznego. Słuchawek nie możemy ładować przy pomocy ładowania indukcyjnego. W przypadku samych słuchawek mamy panele dotykowe, mikrofon oraz złącze magnetyczne.

Bateria

W przypadku najnowszych słuchawek od realme mamy do czynienia z ogniwem o niewiadomej pojemności. Producent nie chwali się konkretnie jak duże są ogniwa zaimplementowane w słuchawkach. Oficjalnie jest tylko i wyłącznie dane dotyczące długości działania. Same słuchawki bez etui według producenta wytrzymują do 7 godzin działania, dodając do tego 23 godziny etui daje łącznie wynik 30 godzin. Na papierze całość wygląda naprawdę dobrze. Jednak w praktyce trzeba wziąć kilka czynników pod uwagę. Po pierwsze te 30 godzin może jest osiągalne ale przy niskiej głośności i w praktyce maksymalnie ile udaje się wyciągnąć to około 25 godzin. Czas działania spada w szczególności gdy dłużej rozmawiamy przez telefon. Wówczas załącza się tryb inteligentnego ANC, który jest mocno energożerny. Ogólnie rzecz biorąc słuchawki mają pojemne ogniwa, ale na papierze wyglądało to ciut lepiej. Producent chwali się jeszcze jednym rozwiązaniem – 10 minut ładowania to dodatkowe 3 godziny działania. W rzeczywistości może wynik nie jest tak spektakularny, ale faktycznie kilkanaście minut ładowania daje około 2 godzin działania, co może uratować nas w podbramkowej sytuacji. Naładowanie słuchawek do pełna to około półtorej godziny czasu. Słuchawek nie naładujemy przy pomocy indukcji.

Jakość muzyki

Zakładając, że słuchawki realme Buds Q2s to jedno z tańszych rozwiązań w swojej kategorii nie nastawiałem się szczególnie jeśli chodzi o jakość muzyki. Jak na tę półkę cenową otrzymujemy przyzwoite brzmienie. Mamy 10 mm przetwornik basowy, który podbija trochę działanie basów. Do tego pozostałe pasma są całkiem dobrze słyszalne, a przy okazji nie doświadczymy metalicznego brzmienia. Grają ogólnie przyjemnie. W sumie najbardziej mógłbym się przyczepić do słabego przestrzennego brzmienia, ale tak właściwie tylko te najdroższe modele mogą pod tym względem faktycznie czymś na plus się pokazać. Głośność maksymalna również stoi na dobrym poziomie (można ją podbić z poziomu aplikacji). Powiem szczerze, że pod względem jakości muzyki realme Buds Q2s wygląda naprawdę dobrze. Szkoda, że po wyciągnięciu ich z ucha automatycznie muzyka się nie pauzuje.

Oprogramowanie

Słuchawki realme Buds Q2s korzystają do komunikacji autorskiej aplikacji chińskiego producenta – realme Link. Odpowiada ona za podstawowe możliwości personalizacji urządzenia. Choć od razu zaznaczę – nie spodziewajcie się cudów. Do naszej dyspozycji producent oddał kilka różnych opcji ustawień. Efekty dźwiękowe czyli wybierać możemy Bass Boos+, Zrównoważony i Jasny. Jest również funkcja podbicia głośności oraz tryb gry. Ostatnie opcje związane są z ustawieniami przycisków i tutaj możemy osobno konfigurować lewą jak i prawą słuchawkę, poprzez dwukrotne, trzykrotne lub dłuższe przytrzymanie. Tak właściwie nie mam do czego się przyczepić w przypadku tego oprogramowania, zawsze opcji mogło być więcej, ale mimo wszystko te które są w zupełności powinny wystarczyć. Na plus również można zaliczyć, że realme Link komunikuje się z nami w języku polskim.

Screenshot_20220513-234503_realme Link

Screenshot_20220513-234534_realme Link

Screenshot_20220513-234521_realme Link

Screenshot_20220513-234527_realme Link

Łączność

Tutaj za wiele nie mam do powodzenia. realme Buds Q2s komunikują się wraz z telefonem przy pomocy Bluetooth w najnowsze odsłonie czyli 5.2. Podczas korzystania ze słuchawek nie doświadczyłem problemów z niespodziewanym rozłączaniem urządzenia czy innymi problemami z łącznością z urządzeniem. Zasięg działania Bluetooth jest również przyzwoity.

Podsumowanie

Za około 150 zł (w cenie promocyjnej można znaleźć te słuchawki już za nieco ponad 100 zł) otrzymujemy prawdziwe słuchawki bezprzewodowe, które działają dobrze i za te pieniądze ciężko wymagać więcej. Grają dobrze, działają długo na jednym ładowaniu. Realme Buds Q2s wydają się bardzo dobrą konkurencją dla rozwiązań chociażby Redmi czy Xiaomi.