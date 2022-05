Google robi konkretne porządki

Konferencja Google I/O już za nami. Amerykański gigant z Mountain View zaprezentował światu wszystkie najważniejsze nowości, które na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy będą sukcesywnie wdrażane wraz z kolejnymi aktualizacjami do platform, systemów Google’a. Zmian jest całkiem sporo, choć większej rewolucji się nie doczekaliśmy. Jednak dla użytkowników systemu sygnowanego zielonym robocikiem inna informacja może być przydatna – w najbliższym czasie Google zamierza zrobić porządki w swoim sklepie.

Mowa oczywiście w tym wypadku o Google Play i według zapowiedzi ma zostać z niego usunięte aż 900 tysięcy aplikacji. Co ważne nie są to jakieś randomowe programy, lecz takie, które nie są aktualizowane przez deweloperów ponad dwa lata. Skąd nagle pomysł Google’a na taką czystkę w Google Play? Jedno słowo – bezpieczeństwo. Jeśli aplikacje mobilne nie były aktualizowane przez tak długi czas API w którym zaszło wiele zmian również w kontekście bezpieczeństwa systemu jak i samego użytkownika nie jest zaimplementowanych. Takie aplikacje są zdecydowanie w większym stopniu podatne na wszelkie ataki hakerskie czy inne problemy, a Google chce uniknąć tylnych furtek do systemu, a przede wszystkim danych użytkowników telefonów. Nie jest to pierwsza taka czystka zorganizowana przez Google. Podobne rozwiązania wprowadzał jakiś czas temu Apple, chociaż w App Store porządki było mniejsze – mówiono wówczas o około 650 tysięcy aplikacji.

Takie podejście Google’a wymusza na samych deweloperach aktualizację swoich aplikacji, co faktycznie w praktyce może się przenieść na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników systemów. Choć dla mniejszych deweloperów takie podejście może generować sporej dodatkowej pracy.

