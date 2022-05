Android Auto z nowym wyglądem i innymi nowościami

Amerykański gigant z Mountain View co roku organizuje swoją konferencję na której prezentuje wszystkie nadchodzące nowości. Przede wszystkim skupia się wówczas Google na usługach, platformach i autorskich systemach, bowiem jest to czas w którym przedstawia nowości w swoich oprogramowaniach. Mieliśmy okazję już poznać nowe wcielenie Androida, ale także nowości jakie dotkną YouTube, Gmaila itd. Zazwyczaj rewolucji nie mamy, ale zmiany zdecydowanie pozytywnie wpływają na rozwój platform i systemów. Wśród tych rozwiązań swoje pięć minut miał również Android Auto, które mam wrażenie na dłuższą metę jest traktowane po macoszemu przez Google’a. Jednak zmiany jakie przyniesie nowa wersja będzie można zaliczyć jak najbardziej na plus.

Korzystając z Android Auto na co dzień w swoim samochodzie jestem ogólnie zadowolony, większość funkcjonalności działa jak trzeba, choć jak to bywa w tego typu oprogramowaniu sporo zależy też od samego samochodu i jego działania, ale mimo wszystko ogólnie jestem zadowolony z Android Auto. Jednak w praktyce sam korzystam z „tabletu” z poziomą orientacją wyświetlacza w samochodzie i jest on dosyć standardowych rozmiarów. W praktyce jednak inni użytkownicy Android Auto mają znacznie mniej szczęścia i nie zawsze Android Auto wygląda dobrze na innych ekranach. Dlatego też przy najbliższej aktualizacji interfejs oprogramowania ma lepiej wypełniać wyświetlacz, dzięki czemu nie będą pozostawać niewykorzystane przestrzenie, które nikomu nie służą.

Drugą z większych nowości to lepiej dostosowany tryb podzielonego ekranu, gdzie mamy odpaloną aplikację nawigacji, a także dodatkowy program. W nowej wersji mamy mieć dostęp do trzech kafelków, a wśród nowych rozwiązań znajdziemy chociażby analogowy zegar czy panel wiadomości. Dzięki takiej wersji z trzema różnymi kafelkami więcej przestrzeni będzie dla nas do wykorzystania, a czytelność map nie spadnie.

Wydawać by się mogło, że na pierwszy rzut oka zmiany nie są bardzo znaczące, ale w praktyce powinny zauważalnie podnieść funkcjonalność Android Auto w szczególności wśród użytkowników mniejszych, niewymiarowych czy mniej standardowych ekranów. Według informacji od Google’a nowości mają się pojawić w naszych samochodach już latem tego roku, ale trzeba pamiętać, że cały proces aktualizacji najpewniej będzie trwał dłuższą chwilę.

Źródło: pocketnow.com