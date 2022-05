Tych produktów Apple wkrótce nie kupisz

Technologia cały czas idzie do przodu, producenci sprzętu mobilnego starają się nadążyć ze wszystkimi trendami, które pojawiają się aktualnie, ale czasem jest ciężko wbić się w swoją niszę. Jednak Apple wyszedł naprzeciw użytkownikom i wprowadził prawdziwą rewolucję w słuchaniu muzyki. Mowa w tym wypadku oczywiście od iPodach.

Zanim tak na dobrą sprawę rozpoczęła się era smartfonów amerykański gigant z Cupertino przygotował dla użytkowników linię urządzeń iPod. To tak właściwie były pierwsze mobilne urządzenia Apple, którymi ta firma zasłynęła na świecie. Ich generacji było naprawdę sporo. Pierwsze pojawiły się już w 2001 roku i były to proste odtwarzacze MP3 z niewielkimi wyświetlaczami. Kilka lat później dokładniej 2007 roku na sklepowych półkach można było dostać urządzenia z dotykowym ekranem bardziej zaawansowane technologicznie i te sygnowane były dodatkowo dopiskiem touch. Sumarycznie iPodów touch pojawiło się siedem generacji i ostatnia zadebiutowała w 2019 roku. Według najnowszych informacji Apple właśnie wycofało ze swojego portfolio iPody. Czy ten krok amerykańskiego giganta może kogokolwiek dziwić? Powiem szczerze, że i tak bardzo długo Apple wspierało swój produkt i dostarczało nowe generacje. Od lat przecież dla większości użytkowników głównym źródłem słuchania muzyki był smartfon, by po prostu nie nosić ze sobą kilku urządzeń. Wszelkiego pokroju urządzenia MP3 czy MP4 odeszły już do lamusa i najpewniej nigdy już nie powrócą w takiej samej wersji.

Jak na razie można jeszcze w sklepach kupić iPody touch i będą one dostępne aż do wyczerpania zapasów. Jednak kolejnych generacji tych urządzeń nie możemy się spodziewać.

