Motorola szykuje następcę kultowego smartfona – Razr

Składanymi smartfonami przyszłość mobilnych technologii stoi? Wydawać by się mogło, że po coraz większej ilości różnej maści premier tego typu rozwiązań w tym stwierdzeniu może być całkiem sporo prawdy, ale jak na razie musimy być pod tym względem jeszcze mocno wstrzemięźliwi. Owszem wiele wskazuje na to, że producenci smartfonów chcą przeznaczać na tę gałąź coraz większe pieniądze, czego owocem są nowe urządzenia. Jak na razie niekwestionowanym liderem w tym zakresie jest Samsung, który szykuje się do wprowadzenia kolejnej generacji swoich urządzeń z serii Galaxy Fold i Galaxy Flip. Jednak pozostali konkurenci również nie zamierzają stać spokojnie i przyglądać się coraz większej dominacji koreańskiego producenta. Dlatego też również swoje trzy grosze po dłuższej przerwie dorzuci do tego Motorola.

Na zagranicznych blogach technologicznych pojawiły się zdjęcia Motoroli Maven, czyli kolejnego składanego telefonu właśnie od Motoroli. Ma on zaoferować podobne doznania jak poprzednik. Składać się powinien jak chociażby Motorola Razr czy Galaxy Flip 3. Zdjęcia jak to przeciekowe nie są zbyt wyraźne więc ciężko cokolwiek więcej z nich wywnioskować, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że będzie to krok w dobrą stronę. Tym bardziej, że pod względem osiągów mamy otrzymać pełnoprawnego flagowca najpewniej ze Snapdragonem 8 Gen 1 lub jego odświeżoną wersję z dopiskiem „+”.

Jednak jak na razie są to tylko niepotwierdzone informacje, plotki, które pojawiały się w wyciekach. Do oficjalnej informacji będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Myślę, że może być to ciekawe posunięcie ze strony Motoroli, ale przyjdzie nam to ocenić dopiero po oficjalnej prezentacji i debiucie urządzenia na sklepowych półkach. Jak na razie nie mamy żadnego punktu zaczepienie jeśli chodzi o przybliżoną datę premiery, ale w związku z tym, że są to dopiero pierwsze konkretniejsze informacje przeciekowe trzeba liczyć czas do debiutu w miesiącach nie w tygodniach.

Czy składane smartfony mogą być przyszłością branży mobilnych technologii? Co sądzicie o tych rozwiązaniach? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: pocketnow.com