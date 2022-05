Na nowy flagowy układ Qualcomma poczekamy dłużej

Qualcomm od wielu lat nas przyzwyczajał, że w ciągu jednego roku prezentuje tak właściwie dwa flagowe układy. Pierwszy debiutuje pod koniec roku, a dopiero w następnym na sklepowych półkach w konkretnych smartfonach. Jest to wersja podstawowa, która z kolei za kilka następnych miesięcy wychodzi z dopiskiem „+”. Ta z dodatkowym plusikiem pod jest mocniejsza, wydajniejsza i najczęściej pozbawiona wad poprzednika, choć z tym w praktyce różnie wychodziło. W związku z tym, że najnowszy układ Qualcomma czyli Snapdragon 8 Gen 1 ma swoje bolączki, chociażby związane przegrzewaniem się układu przy codziennej pracy, nie mówiąc już o bardziej zasobożernych elementach. Dlatego też wielu użytkowników oczekuje, że poprawiona wersja będzie pozbawiona wad pierwowzoru, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że na ten układ przyjdzie nam jeszcze dłużej poczekać.

Według najnowszych przeciekowych informacji Snapdragon 8 Gen 1 w wersji z plusem oficjalnie zaprezentowany zostanie w drugiej połowie roku, więc na pierwsze smartfony z tym procesorem liczyłbym w okolicy października. Wcześniej spekulowano, że ten układ będzie już dostępny na przełomie czerwca. Jeden z leaksterów wskazuje na problem z procesami technologicznymi i samą produkcją przez co całość mocno wydłuża się w czasie. Inna sprawa, że do tej pory praktycznie rok do roku te odświeżane układy pojawiały się nieco później w roku. Mimo to sami użytkownicy nie mają zbyt wiele do gadania i muszą uzbroić się w cierpliwość.

Zawsze też pamiętać trzeba o alternatywie, w tym wypadku o układach MediaTeka, które ich flagowe rozwiązania może nie są aż tak wydajne (choć nie ustępują znacząco w testach), ale mają zauważalnie lepszą kulturę działania. Oczywiście trzeba wziąć również pod uwagę fakt, że są to wszystko plorki i do oficjalnej prezentacji może się jeszcze trochę zmienić. Co sądzicie o najnowszym układzie Qualcomma? Jest w ogóle sens go odświeżać? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

