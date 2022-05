WhatsApp wprowadza nowości, których nikt się nie spodziewał…

Najwięksi giganci związani z platformami social media cały czas pracują nad nowościami dla swoich użytkowników. Aktualnie na rynku mamy kilku takich twórców, którzy przede wszystkim dominują rynek social mediów – Facebook wraz z Instagramem oraz WhatsAppem, TikTok czy Telegram. Jednak wszystkie zmiany i nowości związane z takimi dużymi graczami poprzedzone są wielotygodniowymi testami, ale te nowości, które serwuje nam WhatsApp w żadnym przypadku nie można nazwać przełomowymi.

WhatsApp chwali się, że w najnowszej aktualizacji swojej platformy zaimplementował możliwość reagowania na wiadomości przy pomocy kilku predefiniowanych emoji. Cóż podobne rozwiązanie wprowadził w 2017 roku Facebook przy okazji Messengera i gdy podobne rozwiązania są implementowane aktualnie to dla nikogo nie jest to zaskoczeniem. Początkowo nowy „ficzer” był testowany w wąskiej grupie użytkowników, teraz stopniowo jest wdrażany u wszystkich, ale ten proces może trwać jeszcze dobrych kilka dni. Sumarycznie mamy do dyspozycji 6 emoji do reakcji na wiadomości.

Ze zmian i nowości można jeszcze dodatkowo zaliczyć zwiększenie ilości pamięci na pliki przesyłane miedzy użytkownikami. Tutaj zmiana jest znacząca, bowiem było 100 MB, a teraz nawet można przesyłać pliki do 2 GB. Również zwiększono ilość użytkowników jednego czatu aż do 512. Myślę, że dla wielu użytkowników te zmiany ze zwiększonymi limitami będą zauważalnie korzystniejsze niż nowe emoji przy reakcji na wiadomości.

