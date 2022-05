Google szykuje dla nas rewolucję

Amerykański gigant z Mountain View ma w swoim portfolio całkiem sporo różnej maści platform, które nieustannie rozwija. Każdy z nas dobrze zna między innymi YouTube, Gmaila czy Google Dysk, a to tak właściwie wierzchołek góry lodowej. Wszystkie je łączy jeden element – wymagają od nas logowania się i hasła. Ten ostatni element nie jest szczególnie uwielbiany przez samych użytkowników, chociażby ze względu na fakt, że by być odpowiednio bezpieczny trzeba korzystać z mocnych haseł czyli takich, które mają zarówno małe i duże litery, a także znaki specjalne, a mając kilkanaście czy kilkadziesiąt różnych stron do logowania pojawia się spory problem z zapamiętaniem ich wszystkich. Dlatego też Google pracuje nad rozwiązaniem bezpieczniejszym i nie wymagającym od nas pamiętania haseł.

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Hasła, więc to jest bardzo dobry moment na odpowiednie zmiany. Google pracuje nad wdrożeniem bezhasłowej technologii FIDO zarówno na systemie sygnowanym zielonym robocikiem jak i Google Chrome. Całość ma zostać dla użytkownika w taki sposób dodana, że nie będzie wymagała wpisywania hasła. Co ważne bezpieczeństwo nasze zostanie znacznie poprawione, bowiem wszelkie klucze bezpieczeństwa będą przechowywane na smartfonie. Proces logowania będzie się odbywał bez żadnych okien logowań, po prostu odblokowujemy telefon i cała magia się dzieje poza nami. Podobnie będzie cały system wyglądał w przypadku logowania na komputerze, tutaj wystarczy mieć pod ręką nasz telefon i go odblokować, wówczas zalogujemy się również na PC.

Powiem szczerze, że jestem mocno zaintrygowany rozwiązaniem, które będzie nam w niedalekiej przyszłości serwował Google. Według zapowiedzi amerykańskiego giganta z Mountain View jeszcze w tym roku będziemy mogli korzystać z nowego systemu logowania. Co sądzicie o takim „ficzerze”? Ułatwi on korzystanie na co dzień z rozwiązań internetowych? Dajcie znać co sądzicie.

