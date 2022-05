Nowy składany telefon od Samsunga z podobną bolączką jak poprzednik

Samsung od pamiętnej afery z wybuchającymi Galaxy Note odnoszę wrażenie, że stał się bardzo zachowawczy jeśli chodzi właśnie o baterie w swoich telefonach. Od dłuższego czasu większość telefonów od koreańskiego producenta boryka się z problemem szybkiego rozładowywania, a to za sprawą niezbyt pojemnych ogniw, które są implementowane w telefonach, smartwatchach. Drugim problemem, który pojawia się w kontekście telefonów Samsunga to mimo wszystko dosyć powolna technologia szybkiego ładowania. Konkurencja w swoich flagowych rozwiązaniach implementuje nawet 100 W, a Samsung ma kilkukrotnie słabsze rozwiązania.

Niestety w przypadku nadchodzących składanych telefonów od Samsunga sytuacja wygląda dosyć podobnie jak w poprzednim roku. Mowa w tym wypadku o składanym telefonie Samsungu Galaxy Flip 4, który według przeciekowych informacji ma otrzymać baterię o pojemności 3400 mAh, w porównaniu do poprzednika różnica wynosi raptem 100 mAh. Poprzednik miał baterię 3300 mAh i na dłuższą metę nie grzeszył zbyt długą długością działania na jednym ładowaniu. Nie zmieniają się też w jakiś szczególny sposób podzespoły w urządzenia, w sensie nadal są to najmocniejsze aktualnie dostępne na rynku układy. W tym roku będzie to oczywiście Snapdragon 8 Gen 1 i najpewniej 8 GB lub 12 GB wbudowanej pamięci operacyjnej. Całość jak dobrze wiemy z innych konkurencyjnych rozwiązań jest mocno energożerna, więc nie spodziewałbym się cudów jeśli chodzi o długość działania na jednym ładowaniu.

Liczę, mimo wszystko że koreański producent pod tym względem nas pozytywnie zaskoczy, ale jak na razie wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że z ładowarką przyszli posiadacze Galaxy Flip 4 nie będą się rozstawać, a i trzeba pamiętać, że jej najpewniej nie uświadczymy jej w zestawie wraz z telefonem. Co również trzeba zaliczyć na minus, ale niestety Samsung zdążył nas już przyzwyczaić do takiej wersji. Co sądzicie o najnowszych urządzeniach od koreańskiego producenta? Jesteście zainteresowani zakupem nowego składaka od Samsunga? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: pocketnow.com