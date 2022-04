Mobilny Warcraft już wkrótce zostanie oficjalnie zaprezentowany

Gry mobilne to bez dwóch zdań bardzo duży rynek, który mimo iż wydawałoby się że jest już nasycony przeróżnej maści produkcjami tak cały czas się bardzo intensywnie rozwija. Dowodem na to są kolejni twórcy, którzy standardowo tworzą duże produkcje na konsole i komputery, ale coraz częściej pojawiają się dedykowane rozwiązania mobilnym platformom. Wyniki takiego podejścia są różne, ale często gra w wersji na Android czy iOS podbija rynek. Tak chociażby stało się z Call of Duty, które z marszu stało się wielkim hitem.

Blizzard nie jest totalnym świeżakiem jeśli chodzi o mobilne platformy, bowiem już mieliśmy okazję zagrać z mobilnego Hearthstone’a, a niedługo światło dzienne ujrzy Diablo: Immortal. Chociaż z tym ostatnim tytułem Zamieć miała sporo problemów przede wszystkim wizerunkowych, bowiem wówczas wszyscy oczekiwali konkretów związanych z Diablo IV, a dostali „tylko” prostą mobilną grę. Finalnie jednak produkcja na pierwszych gameplayach wygląda świetnie i równie dobre są odczucia samych dziennikarzy, którzy mogli zagrać w wersję beta Diablo Immortal.

Join us for the reveal of a new mobile game set in the #Warcraft Universe.

📆 May 3rd

🕙 10am PT

🌐 https://t.co/hb3oiYHQrm pic.twitter.com/Tr8zIQmIHp

— World of Warcraft (@Warcraft) April 28, 2022