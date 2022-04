Xiaomi Mi Band 7 będzie prawdziwą rewolucją?

Chiński producent w swoim portfolio ma całkiem sporo bardzo udanych urządzeń. Tak właściwie Xiaomi to firma, która może poszczycić się chyba najbardziej szeroką ofertą przeróżnych maści sprzętów począwszy od tych do codziennego użytku jak parasole, oczyszczacze powietrza poprzez małe zmywarki skończywszy na smartfonach i urządzeniach ubieralnych. Wśród tej ostatniej kategorii urządzeń chyba największym powodzeniem cieszy się smartband dokładniej mówiąc Xiaomi Mi Band, który rok do roku staje się istnym sprzedażowym hitem. Najnowsze informacje przeciekowe sugerują, że premiera kolejnej generacji tego urządzenia jest tuż za rogiem.

Xiaomi Mi Band 7 ma według najświeższych plotek oficjalnie zadebiutować już 10 maja bieżącego roku. Od premiery poprzednika minął prawie rok, więc tak właściwie można powiedzieć najwyższy czas. Jednak o najnowszej opasce od Xiaomi wiemy niewiele, ale te informacje, które już posiadamy mogą tylko sprawić, że premiera Xiaomi Mi Band 7 będzie jeszcze ciekawsza.

Po pierwsze Chińczycy zdecydowali się na implementację GPSu, dzięki czemu wszelkie dane treningowe powinny być znacznie bardziej dokładne. Po drugie dwukrotnie większa ma być bateria urządzenia. Jej pojemność wzrośnie do 250 mAh. Zmian doczeka się ekran, ma być większy i pracujący z wyższą rozdzielczością bo nawet 192×490 pikseli. Do tego mamy zyskać również Always on Display czy dodatkowe inteligentne monitorowanie snu.

Jak sami widzicie rozwiązań, które będzie nam proponował chiński producent ma być całkiem sporo, oczywiście jak na razie powyższe informacje są plotkami więc trzeba je brać z przymrużeniem oka. Jednak na szczęście dla nas nie będziemy musieli czekać zbyt długo na potwierdzenie powyższych plotek, bowiem najpewniej już 10 maja bieżącego roku oficjalnie poznamy Xiaomi Mi Band 7. Czekacie na tę najnowszą opaskę Chińczyków? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com