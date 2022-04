Android 12 jak znaleźć easter egg?

Amerykański gigant z Mountain View od samego początku istnienia swojego autorskiego systemu operacyjnego między kolejnymi wierszami kodu chowa tak zwane easter eggi. Są to dodatkowe najczęściej śmieszne, elementy które bezpośrednio nie wpływają na działanie systemu. Można je nazwać „mrugnięciem oka” do użytkowników systemu. Do tej pory w ogóle podejście Google do chociażby nazewnictwa systemu sygnowanego zielonym robocikiem było oparte na znanych wszystkich słodyczach. Jednak od pewnego czasu Amerykanie zrezygnowali chociażby z KitKata, Ice Cream Sandwich i wielu innych słodkości na rzecz zwykłego liczbowego oznaczania kolejnych wersji systemu. Również w związku z nazwami słodkości Google implementowało easter eggi z nimi związane. Czy w takim razie podobne rozwiązanie znajdziemy w najnowszej wersji Androida oznaczonej numerem 12? Jak najbardziej tak!

Oczywiście, żeby sprawdzić, jak wygląda easter egg na Waszym telefonie musicie mieć zainstalowaną najnowszą wersję Androida czyli oznaczonego numerem dwanaście. By upewnić się, że taką wersję znajdziecie na Waszym telefonie trzeba przejść do ustawień telefonu . Następnie Telefon – informacje i dalej w zakładkę Informacje o oprogramowaniu. W zależności od producenta smartfonu proces ten może się nieco różnić, ale ogólna zasada wszędzie jest taka sama. Zrzuty ekranowe i sam poradnik pisałem w oparciu o Samsunga Galaxy S22. Następnie w nowym oknie mamy masę informacje związanych z oprogramowaniem naszego telefonu. Najważniejsza w tym momencie jest wersja systemu Android. Jeśli mamy tutaj wersję 12 możemy przejść do dalszej części artykułu.

Jak zobaczyć easter egg na Androidzie 12?

Z poprzednich punktów jeśli już macie pewność, że posiadacie najnowszą wersję systemu sygnowanego zielonym robocikiem to tak właściwie dwa kroki dzielą Was od przekonania się na własnej skórze jak wygląda easter egg dla Andoirda 12. Będąc w ustawieniach telefonu dokładniej w sekcji o informacjach związanych z oprogramowaniem wystarczy kilka razy pod rząd tapnąć napis Android 12 (przy wersji oprogramowania). Naszym oczom po chwili ukaże się animowany zegar w pastelowych kolorach. Wystarczy ustawić na nim godzinę 12 i wówczas pojawia nam się logo najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem. Ot to cała magia. Tym razem nie mamy żadnej gry czy statycznej planszy, lecz bawimy się krótko w zegarmistrza i ustawiamy odpowiedni czas.

Screenshot_20220422-230713_Settings

Screenshot_20220422-230701_Settings

Screenshot_20220422-230708_Settings

Screenshot_20220422-230720_Android System

Screenshot_20220422-230729_Android System

Google nie jest za bardzo wylewny i nie wrzuca nam zbyt wielu podobnych easter eggów, ale z całą pewnością jest to miły akcent. Kojarzycie jak wyglądają easter eggi w poprzednich generacjach systemu sygnowanego zielonym robocikiem? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem który Wam przypadł najbardziej do gustu.