Jak sprawdzić czy nasz telefon został zhakowany?

Dzisiaj ataki hakerskie na nasze smartfony, komputery czy w ogóle cały sprzęt elektroniczny tak na dobrą sprawę są przeprowadzane niemal non stop. Hakerzy mają różne sposoby na dotarcie do naszych urządzeń i wykorzystanie odpowiednich luk by zyskać jak najwięcej. Najcenniejsze dla hakerów na naszych urządzaniach są dwie rzeczy – prywatne dane oraz pieniądze. Ten drugi element jest związany z bankowością mobilną, ale mimo wszystko to te dwa podstawowe elementy przez które jesteśmy atakowani. Dlatego też warto sprawdzić czy nasz telefon nie jest zainfekowany czy nie pojawiają się symptomy, które powinny nas zaalarmować. Nie ma jednego remedium na sprawdzenie czy nasz telefon został zhakowany, ale z całą pewnością poniższe kilka kroków zdecydowanie ułatwią sprawę.

Bateria szybko się rozładowuje

Jednym z czynników, który powinien nas szczególnie zainteresować to właśnie szybkie rozładowanie się baterii w telefonie. To znaczy, że jeśli zauważyliście że z dnia na dzień smartfon standardowo wytrzymywał niecały dzień, a teraz ledwo pół dnia może to świadczyć, że w tle działają non stop jakieś podzespoły, które znacznie zwiększają energożerność urządzenia. Jak sprawdzić w takim razie działanie baterii? Wchodzimy w ustawienia następnie Bateria i Użycie baterii. W zależności od telefonu z którego korzystacie nazwy poszczególnych opcji mogą się w niewielkim stopniu różnić. Wówczas w nowym oknie pojawia się wykres, który przedstawia zużycie baterii na przestrzeni ostatnich godzin. Jeśli zauważyliście jakieś większe anomalie możecie mieć pewien trop że telefon może być zhakowany.

Screenshot_20220422-230843_Device care

Screenshot_20220422-230834_Device care

Screenshot_20220422-230826_Device care

Zwiększenie zużycia danych komórkowych

Kolejnym elementem, który może wskazywać, że nasz telefon jest zawirusowany może być nagły wzrost ilości danych wymienianych przez nasz smartfon. To może świadczyć, że przesyła do hakera niemal non stop jakieś dane i przez co nagły wzrost zużycia danych komórkowych. Tutaj ponownie możemy to zweryfikować poprzez odpowiednie ustawienia w opcjach komórki. Wchodzimy do ustawień, następnie Połączenia i internet, następnie wybieramy kartę SIM której zużycie chcemy sprawdzić i po wyborze znajdziemy odpowiedni wykres, który pokazuje jakie elementy – aplikacje zużywają największą ilość danych komórkowych. To również może być trop do tego, czy faktycznie mamy zainfekowany telefon.

Telefon mocno się nagrzewa

Przedostatni z trójki najbardziej charakterystycznych problemów szczególnie gdy podejrzewamy, że nasz telefon został zhakowany. To właśnie nagrzewanie się urządzenia. Tutaj sprawa wygląda podobnie jak w przypadku pozostałych podpunktów. W związku z tym, że często urządzenie gdy zostanie zainfekowane jest cały czas w kontakcie z swoim oprawcą, wymienia dużo danych przez co również obciążenie podzespołów jest zauważalnie większe. Dlatego też szczególnie, gdy nie korzystamy z urządzenia bardzo intensywnie, a jest mocno gorące trzeba byłoby zweryfikować czy w tym kontekście mogłoby się zmienić i w tle działa jakaś niebezpieczna aplikacja.

Nowe aplikacje, dziwne SMSy i wiadomości

Ten punkt tak właściwie za każdym razem powinien nas zaniepokoić. Jeśli na telefonie pojawiają się wcześniej nie zainstalowane przez nas aplikacje czy dostajemy wiadomości SMS od nieznanych nadawców i dodatkowo są dla nas kompletnie niezrozumiałe. Wówczas najlepiej sprawdzić konkretnie skąd pochodzi dany SMS, można zrobić dodatkowo screena by mieć dokumentację ewentualnego włamania. Dla bezpieczeństwa można przywrócić smartfon do ustawień fabrycznych. Jednak gdy chcemy podjąć bardziej radykalne kroki warto zapoznać się chociażby z tym artykułem, który pokazuje jak pozbyć się wirusa z naszego urządzenia.

Powyższe przesłanki mogą sugerować, że Wasz telefon został zhakowany. Warto w takim wypadku poczynić kilka rzeczy by Wasze dane i pieniądze pozostały bezpieczne, a także nie stwarzali zagrożenia również dla innych użytkowników. Jak zabezpieczyć i walczyć z zhakowanym telefon dowiecie się z kolejnego artykułu, który znajdziecie pod tym linkiem.