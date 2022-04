Motorola Edge 30 Pro – recenzja

Motorola przez pewien czas nie prezentowała pełnoprawnych flagowych rozwiązań. Z logiem tego amerykańskiego producenta na sklepowych półkach pojawiały się najczęściej typowe średniaki. Jednak Motorola w tym kontekście zmieniła podejście. Dzięki temu wśród najnowszych urządzeń od amerykańskiej firmy można znaleźć również flagowca. W tym wypadku mowa tutaj oczywiście o Motorola Edge 30 Pro, która została oficjalnie zaprezentowana na targach Mobile World Congress w Barcelonie, dokładnie 24 lutego bieżącego roku. Miałem okazję testować ją przez ostatnie dwa tygodnie. Jak wypadła w testach przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko od Motoroli Edge 30 Pro nie wyróżnia niczym szczególnym w porównaniu do innych urządzeń od tego producenta. Otrzymujemy prostopadłościan wykonany z grubego kartonu. Zachowany jest on w ciemnej kolorystyce wraz z jaśniejszym oznaczeniem modelu. Co znajdziemy w środku? Przede wszystkim samo urządzenie. Do tego dochodzi ładowarka z odczepialnym kablem USB typu C, a także proste etui. To tak właściwie cały zestaw dodawany wraz z urządzeniem. Największym minusem dodatkowej zawartości pudełka jest brak zestawu słuchawkowego, ale tego dodatku wśród konkurencyjnych rozwiązaniach nie widuje się dzisiaj prawie w ogóle.

W przypadku specyfikacji mamy tak właściwie pełny zestaw jak przystało na prawdziwego flagowca. Po pierwsze najmocniejszy aktualnie na rynku Snapdragon 8 gen 1. Do tego 8 GB lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Specyfikację uzupełnia duży 6,7 calowy ekran POLED, który pracuje z maksymalną rozdzielczością Full HD+. Do tego 144 Hz odświeżanie ekranu. Producent zaimplementował również ogniwo o pojemności 4800 mAh wraz z technologią szybkiego ładowania do 68 W. Standardowo mamy potrójny główny aparat 50 Mpx, 50 Mpx oraz 2 Mpx do pomiaru głębi. Pełną specyfikację urządzenia znajdziemy w tabelce poniżej.

Jakość wykonania oraz design

Telefon na pierwszy rzut oka niczym szczególnym się nie wyróżnia. Mamy całkiem sporych rozmiarów bryłę urządzenia. Dla tych, którzy poszukują małego i poręcznego telefonu raczej muszą wybierać innego flagowca. Motorola Edge 30 Pro jest dosyć ciężka i masywna. Przy tych gabarytach korzystanie z tego smartfona przy użyciu jednego ręki może być problematyczne. Jednak dotyczy to praktycznie każdego telefonu z przekątną który znajdziemy na sklepowych półkach. Co do samego designu, fajerwerków nie uświadczymy. Mamy tak właściwie dwie tafle szkła (na froncie i pleckach) połączone aluminium. Ciężko jednoznacznie stwierdzić czy to jest plastik, czy faktycznie jakiś metal. Całość jest przede wszystkim odporna na ugięcia i nie skrzypi nawet pod większym naciskiem. Nie mamy również szczególnie wystającej dużej wyspy na aparat. Powierzchniowo nie jest ona najmniejsza, ale bez przeszkód chowa się pod etui dołączonym do zestawu. Przez co tył telefonu stanowi płaską powierzchnię.

Od frontu otrzymujemy duży wyświetlacz. Niemal 6,7 calowy. Nad nim mamy krawędziowy dobrze ukryty głośnik do rozmów (ale też pełni rolę multimedialnego), a także nieco niżej centralnie umiejscowiona przednia kamera do rozmów. Jak zwykle najwięcej elementów umieszczono na krawędziach urządzenia. Na prawej znajdziemy bardzo wysoko zlokalizowany klawisz do regulacji głośności oraz niewiele krótszy klawisz power. To co zauważyłem przy codziennym korzystaniu z telefonu to, fakt, że trzeba się nieco nagimnastykować by dosięgnąć do niego przy standardowym uchwycie urządzenia. Oba klawisze mogłyby być nieco niżej umiejscowione. Byłyby wówczas lepiej dostępne, również skok mógłby być nieco większy. Górna krawędź to tak właściwie tylko jedne z mikrofonów. Vis a vis dzieje się nieco więcej. Mamy tackę na kartę SIM, także wyjście służące do ładowania, drugi z mikrofonów oraz głośnik multimedialny. Na lewej nie znajdziemy żadnych dodatkowych rozwiązań. Plecki telefonu to przede wszystkim zestaw trzech głównych obiektywów, a także dioda doświetlające LED.

Ekran

Do naszej dyspozycji Motorola oddała duży 6,7 calowy ekran, który został wykonany w technologii POLED. Do tego pracuje w maksymalnej rozdzielczości Full HD+, a co najważniejsze wspiera odświeżanie na poziomie 144 Hz. W ustawieniach urządzenia można wybrać kilka różnych opcji związanych z odświeżaniem między innymi 60 Hz, 144 Hz oraz automatyczne. Co do jakości wyświetlanego obrazu nie mam większych uwag. Kolory są bardzo dobrze odwzorowane, czerń głęboka, a w ustawieniach znajdziemy sporo różnych opcji, dzięki którym bez przeszkód będziecie mogli spersonalizować pod siebie wyświetlacz. Mamy również Always on Display, który z kolei nie jest żadnym zaskoczeniem w przypadku tej półki cenowej. Opcji personalizacji jest naprawdę sporo i bez przeszkód każdy znajdziecie coś dla siebie. W przypadku samego ekranu nie mam większych uwag. Jakość wyświetlanego obrazu jest naprawdę dobra. Mamy wszystkie najważniejsze elementy czyli wyższe odświeżanie ekranu, odpowiednie zabezpieczenie w postaci szkła ochronnego Gorilla Glass, a także powierzchnie olefobową i antyrefleksową. Pod tym względem tak na dobrą sprawę nie mam do czego się przyczepić. Wydaje się, że właśnie wyświetlacz jest jednym z największych zalet Motoroli Edge 30 Pro.

Bateria

W przypadku Motoroli Edge 30 Pro mamy do czynienia z ogniwem o pojemności 4800 mAh, dodatkowo jak przystało na flagowy model jest zaimplementowane wsparcie dla technologii szybkiego ładowania i tutaj mamy również całkiem niezły wynik – 68 W. W zestawie znajdziemy również odpowiednią ładowarkę, która wykorzysta potencjał telefonu. Jeśli chodzi o samą kulturę działania to nie mam większych uwag. Przy codziennym korzystaniu z telefonu nie nagrzewa się przesadnie. Jeśli chodzi o działanie na jednym ładowaniu mimo całkiem sporego ogniwa to maksymalnie jesteśmy wyciągnąć około półtora dnia przeciętnie intensywnego korzystania z telefonu. Nie jest to wynik przesadnie zaskakujący i to już jest pewien standard jeśli chodzi o telefony. Liczę mimo wszystko że za jakiś czas producenci sprzętu mobilnego nieco się otrząsą i mimo wszystko będą chcieli szukać nowych rozwiązań również w tym kontekście. Ładowanie do pełna urządzenia trwa około 45 minut. Co ważne w tym flagowcu Motoroli mamy również wsparcie dla technologii ładowania indukcyjnego do 15 W, a także zwrotnego do 5 W.

Aparat

Motorola swoim użytkownikom zaoferowała potrójny główny aparat. Do naszej dyspozycji oddano główny aparat 50 Mpx OmniVision OV50A40 o świetle f/1.88, do tego szerokokątny 50 Mpx Samsung S5KJN1 f/2.2 oraz ostatni do pomiaru głębi 2 Mpx OmniVision OV02B1B i świetle f/2.4. Całe trio na papierze wygląda naprawdę przyzwoicie w praktyce do najlepszych fotosmartfonów na rynku zdecydowanie brakuje jeszcze sporo. Nie można powiedzieć o samych zdjęciach, że są złe, ale od flagowego telefonu Motoroli wymagałoby się nieco więcej. Przy dobrym oświetlaniu zdjęcia są ostre, z dużą ilością szczegółów. Jednak gdy tylko ilość światła spada jakość wykonanych zdjęć również drastycznie nurkuje. Tryb robienia zdjęć nocnych w tym wypadku bardzo nieznacznie ratuje sytuację. Drugi z aparatów mimo iż jest również 50 Mpx mocniej odstaje do pierwszego z oczek. Szkoda, że Motorola nie stara się w znaczący sposób poprawić tego aspektu, bo na tle konkurencyjnych flagowców wypada po prostu blado. Co do jakości nagrań tutaj ogólnie jest ok. Mamy płynne wideo, bez szarpnięć z ładnie odwzorowanymi kolorami. Galerię zdjęć wykonanych przy pomocy Motoroli Edge 30 Pro znajdziecie poniżej.

Oprogramowanie

Telefon działa pod kontrolą najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonej numerem 12. Do tego dochodzi pakiet bezpieczeństwa datowany na styczeń bieżącego roku (liczę, że w tej kwestii Motorola się poprawi i chociaż swoje flagowce będzie pod tym względem aktualizować na bieżąco). W przypadku tego amerykańskiego producenta nie mamy żadnych dodatkowych nakładek. Jest dosłownie kilka dodatkowych aplikacji i w sumie tyle. Wielu użytkownikom takie rozwiązanie może przypaść do gustu, bo najnowsza odsłona systemu sygnowanego zielonym robociiem przynosi ze sobą całkiem sporo zmian wizualnych. Całość pod względem oprogramowania zdecydowanie nie kuleje, mamy wszystko czego nam trzeba, a z wydajnością również nie ma problemów. O tym szerzej napiszę przy okazji jednego z kolejnych akapitów. Warto również wspomnieć o funkcji Ready For, która umożliwia podobnie jak samsungowy DeX przemienić nasz smartfon podręcznego laptopa przy pomocy zewnętrznego ekranu. Działa zarówno przewodowo jak i bezprzewodowo i daje całkiem sporo różnych dodatkowych możliwości. Więcej o samym ready for znajdziecie w mojej recenzji Motoroli Edge 20 Pro.

Biometryka

W przypadku tego modelu mamy do czynienia z czytnikiem biometrycznym zintegrowanym z klawiszem power, który znajdziemy na prawej krawędzi telefonu. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o codzienne korzystanie z telefonu czy jest on pod ekranem czy w przycisku nie robi dużej różnicy. Jednak w przypadku Motoroli Edge 30 Pro sam klawisz power jest dosyć wysoko i trzeba było się przestawić na nieco wyższy chwyt telefonu by bez problemu korzystać z czytnika. Sam w sobie działa bez zarzutów. Odblokowanie telefony trwa moment, a co ważne również sposób konfiguracji jest naprawdę bardzo prosty.

Multimedia

Część telefonu związana z multimediami stała się w ostatnim czasie coraz ważniejsza. Smartfon już z dużym powodzeniem może cieszyć się statusem centrum multimedialnego. Małego i mobilnego, ale dającymi mimo wszystko sporo frajdy. W tym wypadku Motorola stanęła na wysokości zadania. Ekran to najwyższa półka POLED do tego odświeżanie nawet do 144 Hz. Do pełni szczęścia tak na dobrą sprawę brakuje jedynie schowania przedniego obiektywu aparatu pod wyświetlacz, ale mimo wszystko w kwestii obrazu nie można mieć nawet najmniejszych uwag. Do tego dochodzą głośniki stereo. Jeden standardowy multimedialny, drugi pełni rolę zarówno do rozmów jak i multimediów. Pod względem jakości brzmienia jest ok. Tutaj fajerwerków nie oczekiwałem i takich też nie dostałem. Nie mamy wyjścia słuchawkowego, ale to aktualnie pojawia się w przypadku smartfonów niezwykle rzadko.

Wydajność oraz gry

Jeśli chodzi o wydajność to tutaj zdecydowanie nie ma o co się martwić. Testowany przeze mnie egzemplarz był najmocniejszym wariantem Motoroli Edge 30 Pro. Dokładniej otrzymujemy Snapdragona 8 Gen 1 oraz 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Co sprawia, że niewiele rzeczy jest mu strasznych. W przypadku gier nie znalazłem takiej, która w jakikolwiek sposób by zamuliła czy były problemy z wydajnością. Aplikacje jak i gry uruchamiają się niezwykle szybko, bez żadnego opóźnienia. System również działa bez problemów. Ale od najmocniejszego układu oczekuje się najwyższej, topowej wydajności. W przypadku Snapdragonów w wielu telefonach pojawiał się problem z przegrzewaniem smartfona podczas intensywniejszego działania. Jak jest w przypadku tego modelu? Podczas testów obciążeniowych telefon zauważalnie robił się cieplejszy, ale maksymalnie dochodził do temperatury 38 stopni co nie uważam za przesadnie wysokim wynikiem. Inna sprawa, że przy takich wartościach potrafił już odcinać całkiem sporo mocy obliczeniowe nawet około 40%. Liczę, że przy kolejnych aktualizacjach trochę lepiej uda się ten problem rozwiązać. Poniżej znajdziecie screeny z wyników z benchmarków Motoroli Edge 30 Pro. Podczas testów nie miałem na szczęście problemów ze stabilnością czy niespodziewanymi restartami urządzenia.

Łączność

Do naszej dyspozycji Motorola oddała tak właściwie szereg wszystkich najważniejszych modułów łączności bezprzewodowej. Mamy zarówno Wi-Fi, Bluetooth, ale także 5G, NFC i zestaw modułów lokalizacyjnych od GPS, Glonass itd. Tak na dobrą sprawę jakbyś ktoś bardzo chciał to może się przyczepić do braku portu na podczerwień, ale ten coraz rzadziej jest implementowany do smartfonów. Co do kultury działania nie mam uwag. Wszystkie moduły nie sprawiały problemów z działaniem. Nie pojawiały się niespodziewane przycinki czy inne problemy, co jak najbardziej można zaliczyć na plus. Co do jakości połączeń również nie mam uwag, zarówno mnie jak i rozmówcę było dobrze słuchać.

Podsumowanie

Motorola Edge 30 Pro to udany flagowiec, który tak właściwie bardzo dobrze wpisuje się w aktualne trendy na rynku mobilnych technologii. Z jednej strony wszystko działa jak trzeba i jest na swoim miejscu, ale moim zdaniem Motorola mogłaby pójść o krok dalej. Nieco bardziej poeksperymentować z wyglądem telefonu, może wykorzystać inne materiały niż szkło i aluminium. Cóż jest to dobry flagowiec, ale liczyłem że czymś mocniej pozytywnie mnie zaskoczy. Po prostu przypomina rozwiązania jakie już są na rynku tylko spod innego szyldu.