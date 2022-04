Samsung szykuje rewolucję w nowej generacji zegarków Galaxy Watch?

Coraz częściej na łamach MobileWorld24.pl pojawiają się informacje związane z nowościami z kategorii wearables. Oczywiście głównie newsy i artykuły dotyczą smartwatchy i smartbandy, ale odnoszę wrażenie, że aktualnie zainteresowanie tego typu sprzętem zauważalnie wzrosła. Dosłownie wczoraj miałem okazję napisać o nowym zegarku amerykańskiego giganta z Mountain View, a dzisiaj dostarczam Wam kolejnych informacji związanych z zegarkami z innego obozu. W tym wypadku mam na myśli flagowe rozwiązania od Samsunga czyli linię Galaxy Watch.

Pierwsze informacje, które pojawiły się już jakiś czas temu sugerują, że najnowsze urządzenia mają mieć zaimplementowane baterie o pojemności blisko 600 mAh. To blisko 300 mAh więcej niż miały do tej pory, więc każdy liczy na to, że nowe smartwatche Koreańczyków będą wytrzymywać nawet do 3 dni na jednym ładowaniu. Nową informacją, która właśnie pojawiła się na zagranicznych portalach technologicznych dotyczy przebudowy całej linii urządzeń. W przypadku czwartej generacji mieliśmy do czynienia z Galaxy Watch 4 oraz Galaxy Watch 4 Classic. Ten pierwszy był to podstawowy model, który nie miał pierścienia obrotowego, ten drugi już był wyposażony w ten „ficzer”. Co ważne każdy z nich miał kilka różnych wersji począwszy od LTE poprzez różną wielkość koperty. Jednak wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że w przypadku piątej odsłony zegarków Samsung pójdzie w nieco inną stronę. Po pierwsze zyskamy Galaxy Watch 5 oraz Galaxy Watch 5 Pro, nie będzie dostępnej wersji klasycznej. Tutaj pojawia się pierwsze pytanie – brak obrotowego pierścienia? Osobiście myślę, że to mało prawdopodobne. Wątpię by Samsung zrezygnował z najbardziej charakterystycznego elementu swoich zegarków, który wyróżnia go spośród tłumu innych rozwiązań. Najbardziej prawdopodobna wydaje się wersja w której Koreańczycy zaimplementują to rozwiązanie w wersji Pro, która ma być lepiej wyposażona od tej podstawowej.

Co sądzicie o takim podejściu Samsunga do swoich zegarków? Koreański producent zrezygnuje z obrotowego pierścienia? Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.