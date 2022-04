Debiut Pixel Watch na ostatniej prostej

Dobrych smartwatchy nigdy za wiele. Tak właściwie na sklepowych półkach przede wszystkim wyróżniają się w tej kategorii dwie półki – tańsze smartbandy oraz high-endowe pełnoprawne smartwatche. Zarówno jedna jak i druga grupa mają swoich zwolenników jak i przeciwników, ale w dużej mierze właśnie aktualnie producenci sprzętu mobilnego bardziej dostrzegli potencjał w tych droższych rozwiązaniach. Na rynku mamy już dobrze zadomowioną linię Galaxy Watch, Apple Watch, ale również Fossil ma kilka ciekawych rozwiązań. Pixel Watch ma być kolejnym high-endowym rozwiązaniem, które ma być zapakowane w ładne opakowanie dla użytkowników. Kolejne wskazówki i przeciekowe informacje sugerują, że premiera tego smartwatcha bliżej niż dalej.

Po pierwsze na oficjalnych stronach sklepu Google’a w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz Niemiec pojawiła się dodatkowa zakładka Zegarki i wylądowała ona tuż za smartfonami. To może oznaczać, że faktycznie do premiery pozostało niewiele czasu. Drugi trop to render, który pojawił się na łamach serwisu 91mobiles, który pokrywa się dodatkowo z innymi przeciekowymi informacjami, które otrzymywaliśmy wcześniej przy okazji Pixel Watcha.

O samym zegarku prócz pierwszych renderów wiemy tak na dobrą sprawę dosyć niewiele. Plotki sugerują, że otrzymamy nawet do 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Co jak na smartwatch jest wręcz wynikiem oszałamiającym (zazwyczaj są to 4 GB, maksymalnie 8 GB ROM). Do tego dojdzie nowy układ Samsunga dedykowany właśnie ubieralnym urządzeniom.

Jak na razie musimy czekać na oficjalne informacje, ale Google już w maju przewiduje swój event, więc może wówczas po raz pierwszy oficjalnie zaprezentuje Google Pixel Watcha? Czas oczywiście pokaże, dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem czy jesteście zainteresowani rozwiązaniem, które szykuje dla nas amerykański gigant z Mountain View?

