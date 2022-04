realme 9 Pro – recenzja

2022 rok w pełni. Tak na dobrą sprawę w ciągu tych kilku miesięcy mieliśmy okazję poznać kilka flagowców, a także mocnych średniaków, a mamy dopiero kwiecień. Jedną z ostatnich premier od realme jest właśnie najnowsza generacja średniopółkowych smartfonów czyli realme 9. Przez ostatnie dwa tygodnie miałem okazję testować wariant z dopiskiem „Pro” czyli właśnie realme 9 Pro. Jak sprawuje się najnowsza generacja urządzeń od chińskiego producenta? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

realme znane jest z wykorzystywania charakterystycznego żółtego koloru i nie unika go również w swoim najnowszym urządzeniu, a tak właściwie przy pudełku. Opakowanie jest standardowych rozmiarów, i tak jak wspomniałem wcześniej w zachowane w charakterystycznym żółtym kolorze z dodatkiem czarnego. Co znajdziemy w środku? Niezbyt dużo rzeczy. Mamy standardowy zestaw, czyli prócz samego urządzenia również ładowarkę z odczepialnym kablem USB typu C, a także etui transparentne. Oczywiście znajdziemy również zestaw papierologii. W pudełku nie znajdziemy nic co by szczególnie nas mogło zaskoczyć.

W przypadku specyfikacji znajdziemy również całkiem dobre rozwiązania z mocnej średniej półki. Specyfikację otwiera ekran o przekątnej 6,59 cala, który pracuje z maksymalną rozdzielczością Full HD+. Do tego dochodzi układ Qualcomma Snapdragon 695, 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Specyfikację uzupełnia potrójny główny aparat 64 Mpx, 8 Mpx oraz 2 Mpx, do tego dochodzi 5000 mAh bateria i dodatkowo 33 W szybkość ładowania. Pełną specyfikację realme 9 Pro znajdziecie w tabelce poniżej.

Design oraz jakość wykonania

Telefon jak na standardy dzisiejszych smartfonów nie jest przesadnie duży, choć trzeba wziąć pod uwagę, że nieco waży. 6,59 calowy ekran jest standardowy dla tych rozwiązań i korzystanie z niego jedną ręką szczególnie gdy ktoś ma mniejsze dłonie może być nieco problematyczne. Telefon jak przystało na dzisiejszą modłę został wykonany z plastiku, ale jest on całkiem niezłej jakości. Z drugiej strony jest to mimo wszystko plastik, co niestety jest odczuwalne. Pod względem jakości wykonania nie mam większych uwag, bo wszystkie elementy są wykonane z dobrej jakości materiałów. Brakuje może w tym telefonie większej ekstrawagancji i ciekawszego podejścia, które prezentowało realme przy okazji premiery swoich innych urządzeń. W tym wypadku producent postawił na sprawdzone rozwiązania designerskie. Nie mamy tutaj dodatkowej wodoodporności w postaci np. norm IP68.

Telefon od frontu oferuje przede wszystkim ekran o przekątnej 6,59 cala, który od przy górnej belce po lewej stronie ma umiejscowiony przedni obiektyw aparatu w postaci niewielkiego otworu. Najwięcej elementów jak zwykle umieszczono na krawędziach urządzenia. Idąc od prawej mamy klawisz power z zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych. Dolna krawędź to wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, mikrofon, także wyjście USB typu C oraz głośnik multimedialny (niestety mamy tylko wersję mono). Górna krawędź to z kolei mikrofon. Na ostatniej lewej znajdziemy tackę na kartę SIM oraz dwa krótsze klawisze służące regulacji głośności. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o ich skok trzeba je dobrze wyczuć, bo jest on jest niewielki. Plecki urządzenia to tak właściwie tylko duża i dosyć wysoka wyspa na trzy aparaty, a także miejsce na diodę doświetlającą LED.

Ekran

Do naszej dyspozycji realme oddało duży, 6,59 calowy ekran, pracujący w rozdzielczości Full HD+. Daj to zagęszczenie na poziomie 401 pikseli. Został on wykonany w technologii IPS, więc niestety na starcie mamy już nieco gorsze odwzorowanie kolorów, a także tracimy na czerni, która w części przypadku jest po prostu dosyć mocno szara. Inna sprawa, że producent przyłożył się do pozostałych aspektów związanych z wyświetlaczem. Mamy 120 Hz odświeżanie ekranu, a także 240 Hz próbkowanie dotyku. Pierwszy z parametrów daje nam płynny obraz nawet przy dynamicznych scenach w filmie, a także ważne jest w związku grami, gdzie mamy lepsze i płynniejsze wrażenia z rozgrywki. Próbkowanie dotyku na poziomie 240 Hz daje znam precyzyjniejszy wyświetlacz i szybszą reakcję na wszelkie polecenia. Ze standardowych rozwiązań, które znalazły się również w tym modelu mamy powierzchnię oleofobową, ale już zabrakło szkła ochronnego Gorilla Glass. Nie mamy również Always on Display. Jeśli chodzi o ekran zdecydowanie nie jest to najmocniejsza aspekt tego telefonu i widać, że producent w kilku rzeczach musiał oszczędzić.

Bateria

W realme 9 Pro producent zaimplementował ogniwo o pojemności 5000 mAh. Dodatkowo, choć jest to już standardem nawet wśród średniopółkowych rozwiązań telefon wspiera technologię szybkiego ładowania. W tym wypadku mamy maksymalną moc na poziomie 33 W, czyli całkiem przyzwoity wynik. W praktyce naładowanie całego urządzenia od zera do 100% to około godzina i dwadzieścia minut czasu. W przypadku wytrzymałości na jednym ładowaniu cóż raczej nie uświadczymy jakiś większych fajerwerków. Realnie to około półtora dnia działania, co jest wynikiem dobrym, ale nie rewelacyjnym. Oczywiście mamy tryb oszczędzania energii, ale z niego najlepiej korzystać już w sytuacjach podbramkowych. Standardowo mamy wyjście USB typu C, więc tutaj nie ma żadnego zaskoczenia jeśli chodzi o wykorzystaną technologię. Przy średniej półce cenowej nie uświadczymy takich rozwiązań jak ładowanie indukcyjne czy zwrotne, ale tego typu „ficzery” raczej są zarezerwowane są dla najwyższej półce cenowej. Standardowo już bateria nie jest w żaden sposób wyjmowalna.

Aparat

Do naszej dyspozycji chiński producent udostępnił trzy główny aparaty – główny OmniVision OV64B 64 Mpx ze światłem na poziomie f/1.79, szerokokątny 8 Mpx i f/2.2 oraz makro 2 Mpx i f/2.4. Na papierze całe trio wygląda naprawdę nieźle. W praktyce tak właściwie trzeba brać pod uwagę główne oczko, które robi całkiem niezłe zdjęcia. Przy dobrych warunkach oświetleniowych do zrobienia podstawowej fotki „na szybko” jak najbardziej się nada. Jednak gdy spada ilość światła, wówczas jakość spada na łeb na szyję. Zdecydowanie aparat mógłby być lepszy i można znaleźć telefony z lepszymi aparatami. Trzeba również wziąć pod uwagę, że pozostałe dwa obiektywy są dodatkami i przy korzystaniu z nich widać zauważalny spadek jakości wykonywanych zdjęć. Co do jakości nagrywanych filmów również nie jest szczególnie różowo. Owszem nagrania są płynne ale brakuje mi szczegółowości, nie mówiąc już o nagraniach wykonywanych w nocy, tutaj całość wygląda naprawdę mocno przeciętnie. realme w przypadku oprogramowania nie dodawał większych fajerwerków, standardowe opcje i możliwości, które w większości wypadków bez przeszkód znajdziemy u konkurencji. Poniżej znajdziecie galerię zdjęć wykonanych przy pomocy realme 9 Pro.

IMG20220411112040

IMG20220411112042

IMG20220411112051

IMG20220411112057

IMG20220411112307

IMG20220411112100

IMG20220411230607

IMG20220411230610

IMG20220411230615

IMG20220411230748

IMG20220411230745

Oprogramowanie

realme w przypadku swojego średniopółkowca zaimplementował najnowszą wersję nakładki i systemu sygnowanego zielonym robocikiem. Mamy odpowiednio autorską nakładkę chińskiego producenta czyli realme UI 3.0 oraz Androida oznaczonego numerem 12. Do tego dochodzi jeszcze pakiet bezpieczeństwa datowany na luty bieżącego roku, więc całkiem niezły wynik. Co do kolejnego wcielenia autorskiej nakładki realme dużych różnic pomiędzy poszczególnymi wersjami tak właściwie nie zauważyłem. Pod względem stylistycznym przypomina gołą wersję Androida 11, jednak z dodatkowymi aplikacjami preinstalowanymi wraz z systemem. Jest ich kilka i nie wszystkie każdemu się przydadzą, wśród nich znajdziemy programy AliExpress, Amazon, Booking, LinkedIn, TikTok czy grę PUBG Mobile. Nie jest ich dużo, ale osobiście część z nich usunąłem bo po prostu z nie korzystam z nich na co dzień. Pozostałe rozwiązania zaimplementowane w tym telefonie są już bardziej standardowe.

Multimedia

Realme 9 Pro jest wyposażony w całkiem spory wyświetlacz, co ważne mamy jedynie niewielki otwór na przedni obiektyw. Sprawa oglądania filmów czy seriali jest otwarta. Chociaż matryca IPS nie jest to czego ku oczekiwał koneser filmów czy seriali, trochę nadrabia w tej sytuacji realme przy pomocy wyższego odświeżania ekranu, mając 120 Hz obraz jest zauważalnie płynniejszy. Gorzej wygląda sprawa z dźwiękiem. Do dyspozycji oddano jedynie jeden głośnik multimedialny (niestety ten do rozmów już nie pełni takiej funkcji), który działa mocno przeciętnie. Inna sprawa, że Chińczycy zdecydowali się dodać również wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm o którym w telefonach najpewniej większość już zapomniała. Pod względem multimediów telefon ten nie jest szczególnie wybitny. Mieści się gdzieś w połowie stawki średniopółkowców, co jest przyzwoitym wynikiem. Oczywiście chcąc mieć pod tym względem lepszy telefon trzeba zainwestować nieco więcej pieniędzy.

Wydajność oraz gry

Do naszej dyspozycji realme oddało Snapdragona 695 wraz z 8 GB pamięci operacyjnej RAM, którą można rozszerzyć oprogramowaniem i wykorzystać pamięć wewnętrzną urządzenia. Jak w praktyce sprawuje się taki duet? Jeśli weźmiemy po uwagę codzienne korzystanie z telefonu to tutaj nie dostrzegłem żadnych problemów. Telefon działa płynnie bez przestojów, a aplikacje uruchamiają się szybko. W przypadku gier w tym momencie nie ma braku mocy, choć wydaje mi się, że w tym aspekcie zapas mocy urządzenia jest znacznie mniejszy. Owszem przez dłuższy czas odpalimy wszystkie najnowsze tytuły, ale może się okazać że za jakieś dwa lata uruchomimy je, ale nie na najwyższych ustawieniach graficznych. Technologia idzie do przodu jednak nie powinna tutaj, aż znacząco przyśpieszyć. Warto mieć to jednak na uwadze. Wyniki poszczególnych benchmarków urządzenia znajdziecie poniżej.

Łączność

Do naszej dyspozycji chiński producent udostępnił wszystkie najważniejsze moduły łączności bezprzewodowej. Mamy Wi-Fi, Bluetooth, ale także wsparcie dla 5G oraz NFC. Tak właściwie nie mamy tutaj jakiś szczególnych uchybień ze strony producenta. Jest to zestaw modułów, które przydają się każdemu podczas codziennego korzystania z telefonu. Podczas testów nie dostrzegłem problemów z kulturą działania poszczególnych modułów, nie traciłem nagle połączenia, a wszystkie elementy działały jak trzeba. Co do jakości rozmów również nie mam uwag, zarówno mnie jak i rozmówcę było słychać dobrze.

Podsumowanie

Realme 9 Pro to udany telefon, który oferuje dużo za dobre pieniędze, choć czy jest to najbardziej opłacalne urządzenie w swojej kategorii cenowej? Wybór na pewno nie byłby łatwy, ale myślę, że z całą pewnością ten telefon chińskiego producenta zdecydowanie może konkurować z innymi rozwiązaniami od konkurencyjnych twórców.