Dla fanów Pokemonów Samsung szykuje nie lada gratkę

W przypadku urządzeń różnej maści niemal zawsze pojawiają się specjalne edycje urządzeń. Zarówno mam na myśli smartfon czy słuchawki, ale również często limitowaną edycję mają również sprzęty domowego AGD. Bywa również tak, że producent stara się zadowolić fanów swoich urządzeń wchodząc w kooperację z innym twórcami. Tak właśnie najczęściej dzieje się w przypadku smartfonów. Do tej pory koreański współpracował między innymi z Disney’em wydając linię flagowców inspirowaną filmami o superbohaterach ze stajni Marvela. Jednak w najbliższych dniach również poznamy stare urządzenie w zupełnie nowych szatach.

Mowa w tym wypadku o pokemonowej edycji Galaxy Flip 3. To co pierwsze rzuca się w oczy w przypadku edycji specjalnej to bardzo bogaty zestaw dodatków. Wśród nich znajdziemy między innymi

etui na smartfon z Pikachu,

naklejaną na tylną obudowę nakładką z pierścieniem do chwytania wraz jakby nie było inaczej Pikachu

breloczkiem w kształcie ogona Pikachu,

kilkoma kartami z Pokémonami z regionu Kanto,

przyssawką do trzymania smartfona z motywem pokéballa,

saszetką na smartfon i portfel w kształcie Pokédexa

Nawet jak na edycję specjalną, limitowaną zestaw wydaje się naprawdę bogaty i dla każdego fana pokemonów będzie świetną gratką. Z przeciekowych informacji wynika, że niestety telefon nie będzie miał dodatkowej specjalnej wersji kolorystycznej, aż prosi się o zrobienie go w wersji biało-czerwonej jak właśnie pokeballe. Inna sprawa, że jeśli fan Pokemonów, będzie chciał pograć w Pokemon Go może się okazać, że bateria w Galaxy Flip 3 nie wytrzyma zbyt długo. Jednak dla zaprawionych graczy Pokemon Go nie jest żadne zaskoczenie. Każdy gracz który gra nieco więcej w tę produkcję musi być wyposażony odpowiednio pojemnego powerbanka. Nie inaczej jest w przypadku Galaxy Flip 3.

Dla tych, którzy chcieliby zakupić ten model w edycji Pokemon najpewniej obejdą się smakiem. Według przeciekowych informacji Galaxy Flip 3 Pokemon Edition będzie w tej wersji dostępny tylko i wyłącznie w Korei Północnej. Czy jest szansa na Europę i pozostałe kraje, tego niestety nie wiemy.

Źródło: pocketnow.com