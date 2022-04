Ten „inteligentny” smartfon sam za ciebie odrzuci połączenie

Producenci sprzętu mobilnego dwoją się i troją by przy kolejnej prezentacji swojego flagowego telefonu zaskoczyć swoich potencjalnych klientów dodatkowym, nowym rozwiązaniem czy innym „ficzerem”. Jednak czasem się zdarza, że dosyć niespodziewanie pojawia się na telefonie, który miał swoją premierę już jakiś czas temu jakiś nowy problem – błąd. Który mocno psuje krew użytkownikom tego urządzenia. Właśnie posiadacze Google Pixel 6 Pro doświadczają podobnego zdarzenia.

Od kilku dni w internecie pojawiają się doniesienia, że właśnie najnowszy flagowiec amerykańskiego producenta sam bez żadnej zgody użytkownika odrzuca wybrane połączenia. Co również może być irytujące to fakt, że Pixel 6 Pro nie informuje nas o tym, że ktokolwiek dzwonił, a tym bardziej, że jakiekolwiek połączenie zostało odrzucone. Jak to powiadają programiści pół żartem pół serio „it’s not a bug it’s a feature”. W tym wypadku problem jest dosyć poważny, bo mówimy o elemencie który jest podstawą prawidłowego funkcjonowania smartfonu.

Jak na razie na zaistniały problem nie ma konkretnego jednego rozwiązania. Części użytkownikom pomógł reset telefonu do ustawień fabrycznych. Jednak jak na razie sam amerykański gigant z Mountain View nie wydał żadnej konkretniejszej informacji na temat właśnie pracy nad odpowiednią łatką. Warto przyjrzeć się swojemu Pixelowi 6 Pro czy faktycznie takie sytuacje nie miały wcześniej miejsca. Co ważne również dla użytkowników pozostałych smartfonów linii Pixel, bug został wykryty tylko i wyłącznie na najmocniejszym flagowcu z dopiskiem „Pro”, a użytkownicy podstawowego Pixela mogą spać spokojnie.

Dajcie znać czy na Waszych Pixelach 6 Pro pojawiają się podobne problemy?

Źródło: gsmarena.com