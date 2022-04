Xiaomi POCO F4 GT już na ostatniej prostej

POCO na sklepowych półkach pojawiło się już kilka lat temu, od samego początku zdobywało dużo zainteresowanie ze stronu użytkowników. Przede wszystkim ze świetnego stosunku ceny do jakości, gdzie mogliśmy wówczas kupić za koło 1700 zł telefon z flagowym układem. Dzisiaj rynek mobilnych technologii trochę się zmienił i ciężko znaleźć aktualnie urządzenia poniżej 2000 zł z tak dobrym układem. Choć z drugiej strony trzeba powiedzieć, że submarka Xiaomi to nadal jedna z najlepiej wycenionych telefonów i po prostu opłaca się je kupować. Dlatego też POCO stara się cały czas rozbudowywać swoje portfolio o kolejne ciekawe smartfony.

Jednym z nich będzie właśnie Xiaomi POCO F4 GT, który ma być smartfonem stworzonym z myślą o graczach. Czyli zdecydowanie będzie to topowa specyfikacja wraz z dodatkowymi rozwiązaniami, które mają ułatwić szczególnie graczom korzystanie z ich największego dobra – gier. Najpewniej będzie to po prostu przebrandowany telefon Redmi K50 Gaming, który zadebiutował w Chinach już w lutym ubiegłego roku. Oczywiście do oficjalnej prezentacji urządzenia mamy jeszcze chwilę czasu, bowiem ta została zapowiedziana dokładnie na 26 kwietnia bieżącego roku o 22:00 czasu polskiego. Jednak już teraz ze względu na przeciekowe informacje o samym telefonie możemy powiedzieć nieco więcej.

Po pierwsze to co już wspominałem wcześniej otrzymamy topową specyfikację. W tym wypadku najmocniejszego Snapdragona 8 Gen 1, do tego dochodzi 8 GB lub 12 GB wbudowanej pamięci operacyjnej RAM, a także 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Specyfikację uzupełnia duży 6,67 calowy ekran wspierający odświeżanie na poziomie 120 Hz. Do tego mamy jeszcze potrójny główny aparat 64 Mpx, 8 Mpx oraz 2 Mpx oraz baterię o pojemności 4700 mAh wraz ze wsparciem technologii szybkiego ładowania do 120 W. Z „ficzerów” dedykowanych dla graczy znajdzie specjalny zaawansowany system dźwiękowy Dolby Atmos oraz dodatkowych triggerów. W Chinach ten telefon został wyceniony na około 2200 zł, jednak w Polsce liczyłbym na cenę około 2800-3000 zł.

Jesteście zainteresowani zakupem tego najnowszego urządzenia od POCO? Gamingowy telefon jest to czym szukacie?

Źródło: pocketnow.com