Naprawa telefonów już wkrótce będzie o połowę tańsza?

W branży mobilnych technologii „siedzę” już od blisko 12 lat, przez ten czas na sklepowych półkach pojawiła się cała masa różnych rodzajów urządzeń. Jednak wszystkie smartfony mają to do siebie, że są zauważalnie delikatniejsze od rozwiązań starego typu. Wynika to z kilku elementów przede wszystkim najdelikatniejszym punktem jest ekran, który co prawda aktualnie coraz częściej jest dodatkowo wzmacniany szkłem ochronnym typu Gorilla Glass to mimo wszystko to on stwarza najwięcej problemów. Producenci sprzętu mobilnego nie ułatwiają dodatkowo zadania, często tak zabezpieczają urządzenia, że ciężko jest się dostać do ich środka. Jednak wygląda na to, że sytuacja może ulec poprawie.

Na przestrzeni ostatnich tygodni trzech dużych graczy (Apple, Google i właśnie Samsung) zapowiedzieli wdrożenie programu naprawiania telefonów i tabletów w zaciszu własnego domu. Rozwiązanie ciekawie i przede wszystkim zauważalnie tańsze od typowego wysyłania urządzenia do serwisu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że jak na razie usługa będzie dostępna tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, choć najpewniej po jej sukcesie również zostanie rozszerzona na kolejne kraje. Samsung jednak wychodzi o krok dalej, dzięki czemu będzie bardziej eko, a przy tym naprawa urządzeń będzie znacznie tańsza. Koreański producent będzie wykorzystywał do napraw smartfonów i tabletów części do urządzeń, które zostały poddane recyklingowi. Rozwiązanie godne pochwały, a przy tym dla użytkownika znacznie tańsze, bowiem koszt samych części będzie można zredukować o połowę. Tym bardziej że wcześniej wspomniane ekrany to koszt dobrych kilkuset złotych w zależności od modelu.

Jak na razie program z którym wystartował Samsung dotyczy mieszkańców Stanów Zjednoczonych i kilku urządzeń między innymi smartfonów z serii Galaxy S20, Galaxy S21 czy tabletu Galaxy Tab S7+. Czekam na kolejne informacje dotyczące działania programu naprawy urządzeń, myślę że może on cieszyć się naprawdę dużym zainteresowaniem tym bardziej, że będzie tańszy od standardowych serwisów. Skorzystalibyście z takich usług w przypadku naprawy swojego telefonu? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com