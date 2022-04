Kolejna generacja Galaxy Watch z dużo większą baterią

Smartwatche jak zresztą tak na dobrą sprawę wszystkie urządzenia mobilne mają jedną bardzo podstawową wadę – baterię. Ciężko jest znaleźć na sklepowych półkach urządzenia, które wytrzymałyby tydzień na jednym ładowaniu, jedynie najprostsze smartbandy mogą się pochwalić takimi wynikami. W przypadku smartfonów czy smartwatchy musimy się liczyć z codziennym lub co drugi dzień ładowaniem urządzeń. Jest to mało wygodne, a dodatkowo tak na dobrą sprawę nie możemy się rozstawać z ładowarkami. Producenci też nie specjalnie starają się zmienić tę sytuację i tak właściwie koło się zamyka.

Wygląda jednak na to, że w przypadku nadchodzącej wielkimi krokami kolejnej generacji zegarków od koreańskiego producenta zyskamy kilka nowości. Jedną z nich będzie zupełnie nowa wersja smartwatcha. Do tej pory w rodzinie Galaxy Watch 4 mieliśmy dwa różne modele – podstawowy Galaxy Watch 4 oraz z obracaną kopertą Galaxy Watch 4 Classic. W bieżącym roku do rodziny dołączy dodatkowo wersja opisana jako „Pro”, która właśnie ma zyskać jedną zasadniczą przewagę nad pozostałymi – pojemniejszą baterię. Do tej pory było to zaledwie 361 mAh, w przypadku Galaxy Watch 5 Pro mamy mieć już 572 mAh. Różnica jest naprawdę duża, a Samsung według przeciekowych informacji ma zaimplementować bardziej energooszczędny układ, więc możliwe że stanie się dużo realnie korzystanie z ładowarki w znacznie większych odstępach.

Oczywiście jak na razie powyższe informacje są tylko plotkami i trzeba je brać jeszcze z dużym dystansem, bowiem są to pierwsze konkretniejsze doniesienia na temat nowej generacji urządzeń od koreańskiego producenta. Najpewniej podobnie jak w latach poprzednich zobaczymy nowe zegarki w końcówce wakacji. Czekacie na najnowszą propozycję od Samsunga? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: gsmarena.com