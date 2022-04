Samsung Galaxy Fold 4 z kilkoma istotnymi zmianami

Widać jak na dłoni, że producenci sprzętu mobilnego starają się nieco uczknąć tortu koreańskiemu producentowi i w swoich planach mają składane telefony. Część producentów (szczególnie chińskich) już teraz ma w swoim portfolio tego typu rozwiązania, ale sporo „składaków” jeszcze oficjalnie nie poznaliśmy, a co nie co o nich wiemy ze względu na przeciekowe informacje. Z całą pewnością sytuacja ulega zmianie i my jako klienci mamy zdecydowanie większe możliwości wyboru urządzeń. Są one też przystępniejsze cenowo, bowiem część z nich można kupić w granicy mocnego flagowca w standardowej wersji (ze „zwykłym” wyświetlaczem). Dlatego mimo iż Samsung jest zdecydowanym liderem rynku w tej materii, musi również wprowadzać nowe rozwiązania. Galaxy Fold 4 ma mieć kilka nowości, ale czy są one przełomowe? No właśnie z tym może być różnie.

Po pierwsze to o czym wiemy już teraz to zmodyfikowanie miejsca czytnika linii papilarnych, we wcześniejszej generacji był on pod wyświetlaczem. W nadchodzącej ma wrócić na krawędź urządzenia, co części użytkowników się spodoba, drugiej już nie. Kolejną nowością to zauważalnie lepsze aparaty, tutaj mówi się przede wszystkim o teleobiektywie, ale możliwe że całe trio zostanie skopiowane z linii Galaxy S22. Drugą zmianą, która powinna przypaść do gustu fanom linii szczególnie Galaxy Note, która w standardzie miała dodany rysik S-Pen. Następnie Galaxy S22 Ultra odziedziczył ten „ficzer”, a teraz kolejny telefon może mieć w standardzie S-Pen czyli właśnie Galaxy Fold 4. Dla wielu potencjalnych użytkowników tego składanego telefonu może być to naprawdę duża zaleta. Ostatnią nowością, która ma się pojawić w Galaxy Fold 4 to pojedynczy zawias. Według przeciekowych informacji ma to zmniejszyć gabaryty urządzenia, a nie wpływać negatywnie na wytrzymałość samego urządzenia. Ten ostatni element dopiero sprawdzimy po dłuższych testach, ale możliwe, że dzięki temu Galaxy Fold 4 będzie znacznie poręczniejszy.

Jak sami widzicie Samsung nie zamierza spoczywać na laurach i zmiany nie są co prawda rewolucyjne, ale z całą pewnością to krok w dobrą stronę. Czekacie na najnowszą odsłonę składanego telefonu od koreańskiego producenta? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com