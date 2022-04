Niechlubny trend trafia do kolejnych smartfonów

Powiem szczerze, że jeśli chodzi o różne zmiany i trendy, które pojawiają się na przestrzeni ostatnich miesięcy w kategorii mobilnych technologii, cóż można mieć co do nich mocno mieszane uczucia. Owszem to, że dostajemy coraz mocniejsze układy, bardziej wydajne telefony nikogo nie dziwi. Mamy również lepsze aparaty czy dodatkowe „ficzery”. Z drugiej strony jednak trzeba wziąć pod uwagę trendy, które zdecydowanie w mniejszym stopniu użytkownikom przyszłych telefonów może przypaść do gustu. Mowa w tym wypadku o braku w zestawie startowym z telefonem odpowiedniej ładowarki.

Takie rozwiązanie producenci smartfonów chcieli przemycić już jakiś czas temu. Początkowo objawiało się przede wszystkim tym, że ładowarka w zestawie była, ale tańsza i wolno ładująca. Chcąc więc wykorzystać w pełni technologię szybkiego ładowania musieliśmy zakupić dodatkowo nową ładowarkę, a koszt nie jest bardzo niski. Kolejnym krokiem było faktyczne usunięcie z pudełka ładowarki, ten krok jako pierwsze wykonało Apple, które blisko dwa lata temu pierwszy raz zrezygnowało z tego akcesorium. Następny był Samsung, a teraz sytuacja wygląda znacznie gorzej, bo chińscy producenci również zaczynają iść tą drogą. Xiaomi jakiś czas temu przy okazji premiery swojego flagowca przygotowali dwie wersje telefonu. W jednej można było znaleźć ładowarkę w drugiej już nie, ale koszt pozostawał na takim samym poziomie. Widać jednak, że realme w nadchodzącym budżetowym telefonie czyli Narzo 50A Prime nie doda ładowarki do pudełka.

Posuniecie chińskiego producenta to krok w niezbyt dobrą stronę, mimo wszystko jest to element niezbędny do codziennego korzystania z telefonu. Bardziej jestem w stanie zrozumieć posunięcie w którym producent ie daje w pełni szybko ładującej wersji ładowarki, ale je zupełny brak jest już przesadą. W niedalekiej przyszłości , może się okazać, że każdy z nas będzie musiał kupić osobno ładowarkę do swojego telefonu czy komputera, co również generuje dodatkowe koszty. Co sądzicie o pomyśle chińskiego producenta? Pochwalacie takie podejście? Dajcie znać w komentarzach.

