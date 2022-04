eBay niespodziewanie powraca do Polski

Mówi się, że dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki. Jednak jak widać nie dotyczy to dużych koncernów technologicznych. Z tego powiedzenia nic nie robią sobie włodarze eBay, która po raz drugi wkracza do Polski. Pierwszy raz ta platforma zakupowa wystartowała aż siedemnaście lat temu dokładnie w 2005 roku. Minęło od tego czas naprawdę sporo czasu, świat mobilnych technologii i nie tylko uległ sporym przeszkształceniom. Wówczas zdecydowanym królem ecommerce w Polsce było Allegro, dzisiaj nadal jest to zdecydowany numer jeden, ale w między czasie na rynek Polski pojawił się Amazon czy Olx, które również chcą zdobyć coraz większe udziały w Polsce. Dlatego też dziwi nie osobiście powrót tego giganta do naszego kraju.

Włodarze polskiego oddziału eBay chcą wyróżnić się szeroką ofertą i przede wszystkim bezpieczeństwem transakcji. Cóż osobiście takie rozwiązania znamy już od dłuższego czasu na Allegro, podobnie zresztą sytuacja wygląda na pozostałych platformach. Osobiście nie wróżę eBay’owi większego sukcesu,, tym bardziej, że aktualnie jednak rynek ecommerce jest jeszcze bardziej konkurencyjny niż te kilkanaście lat temu, kiedy po raz pierwszy usługa wchodziła do Polski.

Co sądzicie o powrocie eBay do Polski? Jest szansa na podbicie naszego rynku e-commerce? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: informacja prasowa