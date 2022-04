Xiaomi wkrótce rozpocznie współpracę z Leicą?

Do tej pory różnego rodzaju współprace pomiędzy firmami technologicznymi dochodzi bardzo często. Mieliśmy okazję poznać już takie mariaże jak HTC z Beats, czy również firmy związane z fotografią Zeiss czy Hasselblad. Podobnie było wcześniej z Leicą, która współpracowała do tej pory z Huawei. Jednak po pewnym czasie kooperacja między tymi dwoma firmami została zerwana i wygląda na to, że pojawił się kolejny kandydat do współpracy.

Leica współpracowała z Huawei już od 2018 roku, wówczas flagowe modele począwszy od Huawei P30 Pro miały implementowane aparaty tworzone właśnie przy współpracy z tą niemiecką marką. Jedna po blisko 4 latach współpracy współpraca została zakończona i pojawiają się pierwsze informacje, że jest coś na rzeczy w przypadku Xiaomi i Leica. Mianowicie redaktor portalu MIUI Polska Kacper Skrzypek zauważył w kodzie chińskiej wersji Edytora Galerii (wersja 0.75), że oznaczaniu filtrów pojawiają się nazwy związane z Leicą.

Oczywiście jak na razie cała sprawa jest to tylko plotka, ale z całą pewnością jeśli faktycznie taka kooperacja między Xiaomi a Leicą dojdzie do skutku konkurencja będzie miała ciężki kawałek chleba. Już przy współpracy z Huawei najmocniejsze fotograficzne aparaty pokazywały pazur i zawsze od kilku lat znajdowały się w czołówce najlepszych fotosmartfonów w danym roku. Jak na razie nie pozostaje nam nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalne potwierdzenie tej sprawy.