realme Pad mini w drodze

Producenci sprzętu mobilnego zaczęli się bardziej interesować tabletami, a to przede wszystkim przez znacznie większe zainteresowanie ze strony samych klientów. Dzisiaj chociażby Oppo, Xiaomi czy właśnie realme mają w swoich portfoliach właśnie tablety. Ostatni miałem okazję testować Xiaomi Mi Pad 5, a lada moment będziecie mogli na łamach MobileWorld24.pl przeczytacie recenzje realme Pad w wersji z LTE, a także tabletu Nokii. Jednak jak sami widzicie producenci starają nadal uzupełniać swoje rodziny tabletów czego najlepszy przykładem jest realme, które najpewniej w niedalekiej przyszłości zaprezentuje nowe urządzenie – realme Pad mini.

Według przeciekowych informacje nowy tablet chińskiego producenta będzie mniejszym bratem realme Pad. Producent zaimplementuje w nim ekran o przekątnej 8,7 cala. Do tego dojdzie układ Unisoc T616, do tego dojdzie 4 GB pamięci operacyjnej RAM i 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Specyfikację uzupełnia aparat główny 8 Mpx, bateria o pojemności 6400 mAh wraz z technologią szybkiego ładowania do 18 W. Tak na dobrą sprawę specyfikacja poza kilkoma szczegółami niezbyt różni się od tego co zaproponował już wcześniej realme w przypadku realme Pad.

Jak na razie nie mamy informacji kiedy konkretnie tablet zadebiutuje na sklepowych półkach. Według przeciekowych danych pojawi się na pewno w Indiach, choć niewykluczone że również w Europie w tym również w Polsce. Najpewniej znając politykę cenową realme zostanie bardzo dobrze wyceniony. A Wy czekacie na mniejszy odpowiednik realme Pada? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com