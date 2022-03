Zgadnijcie, który producent sprzedał 190 milionów smartfonów w 2021

Rynek mobilnych technologii robi się coraz ciaśniejszy, co chwilę pojawiają się nowi producenci, którzy krok po kroku zabierają udziały tych większych producentów. Jeszcze 10 lat temu nikt praktycznie nie słyszał o Xiaomi i firmie, która robiła tylko i wyłącznie autorskie oprogramowanie w postaci nakładek na system sygnowany zielonym robocikiem. Aktualnie sytuacja uległa zmianie o całe 180 stopni, bowiem Xiaomi to firma, która produkuje ogromną ilość telefonów rocznie, a do tego rozwija się nie tylko w segmencie smartfonów czy tabletów, ale smart home czy bardziej standardowych domowych rozwiązań. Jak zakończył się dla chińskiego producenta rok 2021?

Powiem szczerze, że Chińczycy mają się czym chwalić, liczby robią bardzo dobre wrażenie, a wynika z nich tylko jedno – Xiaomi cały czas bardzo mocno rośnie. Pierwszą najbardziej znaczącą liczbą zdecydowanie jest 190,3, oznacza ona o sprzedaży właśnie 190,3 milion sztuk swoich smartfonów, to wzrost o około 30% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wzrosła też zakupowa wartość telefonów i coraz częściej użytkownicy wybierają smartfony z półki premium i tutaj również wzrost jest blisko 33,7%. Wyższe sprzedaże poszczególnych segmentach przekładają się na wyższe obroty i wyższe dochody firmy za 2021 rok, dokładniej wzrost to 37,2% w porównaniu do poprzedniego roku. To kolejny dobry wynik. Co ważne dla samego chińskiego producenta, rozwija się w wielu różnych dziedzinach i szczególnie myślę tutaj o smart home. Tutaj wzrosty oscylują w granicach 26,1%. Jednak chyba największe wrażenie robi liczba użytkowników autorskiej nakładki chińskiego producenta. Z niej ma korzystać ponad pół miliarda osób, dokładnie 509 milionów.

Jak sami widzicie Xiaomi zdecydowanie nie próżnuje i bardzo prężnie się rozwija. Nadal ogromną część sprzedaży i dochodów firmy stanowi dział smartfonów, choć chiński producent rozwija się w wielu kierunkach. A Wy na co dzień korzystacie z urządzeń Xiaomi? Smartfonów, tabletów czy może elementów smart home. Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: pocketnow.com