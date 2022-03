Vivo Pad na pierwszych zdjęciach

Urządzeń mobilnych na sklepowych półkach jest całkiem sporo. Jednak jakiś czas niemal w 100% dominowały tutaj smartfony, ale w ostatnim czasie tendencja zaczęła się zmieniać. Owszem nie są to zmiany bardzo duże, ale w sklepach pojawiło się znacznie więcej urządzeń typu tablet. Czego dowodem jest chociażby większa ilość testów właśnie tabletów na łamach MobileWorld24.pl. Nie tak dawno mieliście okazję zapoznać się z testem realme Pad czy Xiaomi Mi Pad 5, a teraz na horyzoncie pojawia się następne urządzenie – Vivo Pad.

Według przeciekowych informacji Vivo Pad ma charakteryzować się ciekawym designem i wykonaniem z wyższej półki. Według tych informacji, które pojawiły się do tej pory urządzenie ma zostać wykonane w całości z metalu (co również zrobiło realme w przypadku swojego tabletu czyli realme Pad). Drugą nowością, którą można dojrzeć na pierwszych zdjęciach to całkiem spora wyspa na główny aparat, co prawda jak na razie nie wiemy dokładnie jaką będzie mieć specyfikację aparaty, ale już wielkość tej wyspy sugeruje, że Vivo nie będzie podchodzić po macoszemu do tego aspektu tabletu.

Jak na razie ciężko coś więcej powiedzieć na temat nowego urządzenia od Vivo, ale najpewniej kolejne tygodnie przyniosą ze sobą nowe informacje związane z właśnie z Vivo Pad.

Źródło: gsmarena.com