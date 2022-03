Vivo V23 5G debiutuje w Polsce

Dzisiaj miał odbyła się oficjalna premiera najnowszego telefonu od chińskiego producenta, czyli Vivo V23 5G. Od razu na wstępie można powiedzieć, że telefon ten jest bardzo ciekawą alternatywą dla innych urządzeń w tej półce cenowej. Ze względu na dwie rzeczy, jakie?

Pierwsze to co w szczególności będzie się rzucało przy korzystaniu z telefonu na co dzień to obudowa, która zmienia kolor. Nie jest to pierwszy tego typu telefon, ale jest ich na razie szczególnie dużo, więc nadal jest to unikatowe rozwiązanie. Vivo V23 5G jest standardowo w kolorze złotym, jednak gdy zostanie wystawiony na działanie słońca zmienia kolor na zielono-niebieski. Całość wygląda ciekawie i na pewno jest trochę innym rozwiązaniem od chociażby mocno połyskujących obudowy czy wykonanej ze szkła. Drugim rozwiązaniem, które w szczególności przypadnie do gustu fanom selfie jest komplet frontowych aparatów. Właśnie nie mamy tu tylko jednego obiektywów, ale dwa. Główna jednostka ma 50 Mpx, o świetle f/2.0, a także drugi szerokokątny 8 Mpx. Od frontu również mamy dwie diody doświetlające LED, którymi możemy sterować wybierając barwę światła.

Pozostała część specyfikacji wygląda już bardziej standardowo. Otrzymujemy ekran AMOLED o przekątnej 6,44 cala, który pracuje z rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem 90 Hz. Do tego dochodzi jeszcze układ MediaTeka Dimensity 920 z 5G, 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej oraz 12 GB pamięci RAM. Specyfikację uzupełnia bateria o pojemności 4200 mAh wraz z technologią szybkiego ładowania o maksymalnej mocy 44 W. Na pleckach urządzenia znajdziemy potrójny aparat, główny 64 Mpx z przysłoną f/1.89, 8 Mpx ultraszerokokątny oraz 2 Mpx do zdjęć makro.

W Polsce Vivo V23 5G będzie dostępny na sklepowych półkach już od 4 kwietnia bieżącego roku, a każdy kto zakupi telefon przed 25 kwietnia otrzyma w gratisie słuchawki vivo TWS 2 ANC. Sugerowana cena detlaiczna Vivo V23 5G została ustalona na poziomie 2499 zł. Dajcie znać co sądzicie o najnowszej propozycji ze stajni chińskiego producenta.

Źródło: informacja prasowa