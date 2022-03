Redmi Buds 3 Lite – recenzja budżetowych słuchawek TWS

Na sklepowych półkach aktualnie można znaleźć całą masę przeróżnej maści słuchawek. Począwszy od tych najprostszych kablowych pchełek, przez nauszne duże słuchawki skończywszy na prawdziwie bezprzewodowych. Ceny tych akcesoriów również mają bardzo różne widełki. Zdecydowanie jest w czym wybierać i tak właściwie każdy znajdzie coś dla siebie. W przypadku najnowszych testowanych przeze mnie rozwiązań od Redmi czyli właśnie Redmi Buds 3 Lite mamy jedne z najtańszych słuchawek TWS na rynku. Dokładniej mówiąc możemy kupić za około 100 zł. Jak się sprawują? Czy są warte zakupu? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka

W przypadku słuchawek nie mamy do czynienia ze szczególnie rozbudowanym zestawem startowym. Do naszej dyspozycji w niewielkim kartonie zachowanym w czarnym kolorze (jak zresztą chyba wszystkie w ostatnim czasie wydane akcesoria od Redmi) znajdziemy tak właściwie same słuchawki wraz z etui. Dodatkowo zestaw silikonowych nakładek w dwóch rozmiarach S i L (są też skrzydełka, które również umożliwiają odpowiednie dopasowanie słuchawek w uchu). Pod względem wykonania poszczególnych elementów dodatkowych zestawu nie mam większych uwag. Zastrzeżeniem dla mnie poważniejszym co do samego zestawu jest brak kabla do ładowania. Owszem zdążyliśmy się przyzwyczaić, że wtyczek do gniazdek nie otrzymujemy przy akcesoriach, ale okablowanie zawsze. Niestety tutaj musimy obejść się smakiem, producent przy tym punkcie musiał zauważalnie zaoszczędzić, przez co kabla nie mamy w zestawie.

Jakość wykonania oraz design

Pierwszy kontakt ze słuchawkami jest jak najbardziej bardzo pozytywny. Przede wszystkim pchełki są bardzo lekkie (raptem 4,2 grama waży jedna słuchawka) i małe, dzięki czemu nie wadzą. Z drugiej strony po włożeniu do ucha całkiem nieźle leżą, a dzięki dodatkowemu zestawowi nakładek możemy je dopasować do kształtu swoich uszu. Co do jakości wykonania słuchawek uwag nie mam. Natomiast w przypadku etui mogę powiedzieć jedynie, że tutaj widać, że Xiaomi nieco przyoszczędziło i czuć dosyć przeciętnej jakości plastik. Sterowanie muzyką odbywa się poprzez panele dotykowe na słuchawkach. W zależności czy tapniemy je dwa czy trzy razy czy przytrzymamy dłużej możemy przejść do kolejnego utworu, włączyć pauzę czy odebrać połączenie telefoniczne. Nie mam tutaj żadnego nowego rozwiązania, lecz takiej jest to dobre i sprawdzone. Brakuje mi jedynie możliwości regulacji głośności, tę wykonamy tylko przy użyciu smartfona, ale powiem szczerze, kilkukrotnie droższe słuchawki, które aktualnie korzystam mają identyczny problem.

Pod względem samego designu Chińczycy zdecydowali się na minimalizm. Prosta bryła lekko obła. Do tego bardzo lekka i tak na dobrą sprawę z zewnątrz mamy jedynie wyjście USB typu C i od frontu diodę informującą o stanie naładowania urządzenia. W środku po otwarciu etui zaimplementowano z kolei miejsce na dwie słuchawki, z łączem magnetycznym dzięki któremu etui działa również jako powerbank. Nie mamy tutaj żadnego dodatkowego przycisku czy innego rozwiązania, ale z drugiej strony taka prostota w konstrukcji również może się podobać. Waga całego zestawu to tylko 36 gram. Bardzo dobry wynik. Słuchawki wraz z etui mają dodatkowo certyfikat IP54, co chroni jedynie przed przypadkowym zachlapaniem czy potem. Nie jest to pełna wodoodporność, więc do pływania zdecydowanie się nie nadają, ale do codziennych treningów już zdecydowanie tak.

Bateria

Redmi nie chwali się konkretnie jakie mamy ogniwa zaimplementowane zarówno w słuchawkach jak i etui. Ale po testach widać było, że mimo braku ANC i innych bajerów nie mamy zbyt długiego działania na jednym ładowaniu. Przy średnim poziomie głośności mogliśmy maksymalnie wycisnąć około 5 godzin działania. Wynik przeciętny, a w przypadku etui wydłużmy ten czas o kolejne 10 godzin (mniej więcej dwukrotnie będziemy mogli naładować słuchawki). Co daje sumarycznie około 15 godzin działania. Wynik przeciętny liczyłem coś około dwukrotnie większych liczb. Na pewno bez ANC można byłoby wyciągnąć więcej z tych słuchawek. Etui naładujemy tylko i wyłącznie przez kabel USB typu C. Zarówno kabel jak i samą ładowarkę musimy zaopatrzyć się we własnym zakresie. Ładowania indukcyjnego w Redmi Buds 3 Lite nie mamy.

Jakość dźwięku

Powiem szczerze, że otrzymując do testów Redmi Buds 3 Lite za około 100 zł nie liczyłem pod względem jakości muzyki na fajerwerki. Owszem fajerwerków nie uświadczyłem, ale z drugiej strony otrzymałem całkiem solidne brzmienie. Pozbawione większej głębi, trochę płaskie, ale przy tym całkiem dobrze radzące sobie w różnych warunkach. Osobiście w czasie podróży komunikacją miejską doskwierał się mi brak ANC. Mimo że słuchawki dobrze leżą w uchu i nieźle wygłuszają otoczenie, tak niestety brak ANC był odczuwalny. Tym bardziej, że głównie słucham audiobooków czy podcastów co nieraz utrudnia zrozumienie co mówi do nas autor. Nie mamy również automatycznego pauzowania muzyki po wyciągnięciu słuchawek z uszu. W przypadku jakości rozmów większych zastrzeżeń nie mam. Zarówno mnie jak i rozmówcę słychać było dobrze. Jednym z największych minusów Redmi Buds 3 Lite jest brak dodatkowej aplikacji, dzięki której można zarządzać słuchawkami. Nie mamy możliwości zmiany poszczególnych gestów nawigacyjnych czy zmiany jakichkolwiek innych ustawień. Możemy modyfikować same słuchawki jedynie w podstawowej wersji.

Łączność

Redmi Buds 3 Lite komunikują się ze smartfonem przy pomocy Bluetooth 5.2, więc jeśli chodzi o jakość połączenia nie mam uwag. Nie uświadczyłem żadnych znaczących opóźnień w transmisji dźwięku. Dodatkowo podczas testów nie pojawiały się problemy z rozłączaniem słuchawek. Po pierwszym parowaniu słuchawek później wystarczyło już je wyciągnąć z etui i po chwili same się łączą z telefonem.

Podsumowanie

Redmi Buds 3 Lite to udana konstrukcja, która przede wszystkim przypadnie do gustu osobom, które nie są zbyt wymagającymi użytkownikami. Minusem jest zdecydowanie brak dodatkowej aplikacji, przeciętny czas działania na jednym ładowaniu czy jakieś inne drobne niedociągnięcia. Największymi plusami tych słuchawek zdecydowanie jest cena i przyzwoite brzmienie. Trzeba pamiętać, że są to jedne z najtańszych słuchawek TWS na rynku, więc nie możemy wymagać od nich „ficzerów”, które znaleźć możemy w kilkukrotnie droższych rozwiązaniach.