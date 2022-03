Jak łatwo i szybko zaktualizować sterowniki w Windows 11?

Praktycznie każdy z nas ma w domu komputer, smartfon czy tablet. Korzystamy z nich na co dzień, ale tak na dobrą sprawę nie każdy zdaje sobie sprawę, że tego typu sprzęt wymaga aktualizacji i odpowiedniej konserwacji. Nie inaczej jest w przypadku komputerów, gdzie prócz codziennego sprawdzania stanu zapełnienia naszego dysku czy ogólnie czystości „wnętrzności” urządzenia tak ważnym aspektem są sterowniki. Poniższy artykuł przedstawi jak w łatwy i szybki sposób można zaktualizować podzespoły w swoim komputerze z Windowsem 11 na pokładzie.

Czy w ogóle trzeba aktualizować sterowniki?

Z całą pewnością TAK. Wynika to z kilku rzeczy. Po pierwsze bezpieczeństwo. Producenci sprzętu komputerowego czy tak właściwie każdego, który działa w dzisiejszych czasach w oparciu chociażby o internet muszą mieć z tyłu głowy bezpieczeństwo użytkowników. Bowiem „dziury” w zabezpieczeniach czy to procesora czy każdego innego podzespołu mogą mieć katastrofalny skutek dla samych użytkowników. Hakerzy potrafią wówczas masowo wykorzystywać taką lukę w celu ataku i późniejszej kradzieży danych czy innych plików znajdujących się na komputerze. Druga ważna sprawa to sama wydajność i kultura pracy. Wydawane łatki też z całą pewnością prócz bezpieczeństwa zapewniają również odpowiednią optymalizację podzespołu, często się zdarza, że możemy liczyć przy odpowiednich sterownikach wzrost mocy o nawet kilka procent. Szczególnie odczuwają to właściciele kart graficznych gdzie wyraźnie wzrasta ilość klatek na sekundę w ulubionych produkcjach. Dlatego też zdecydowanie warto i trzeba aktualizować swoje komputery na bieżąco.

Jak sprawdzić czy wymagana jest aktualizacja sterownika?

Po pierwsze trzeba sprawdzić na początku czy w ogóle wymagana jest aktualizacja sterowników w tym celu możemy przejść do panelu sterowania. Klikamy przycisk Start, wpisujemy w wyszukiwarkę panel sterowania z listy wyników wybieramy odpowiednią opcję. W nowo otwartym oknie wybieramy opcję Sprzęt i dźwięk (wchodzimy przez nagłówek tych opcji), a następnie z Urządzeń i Drukarek wybieramy Menadżer urządzeń. W nowym oknie możemy wybrać opcję z górnej belki okna Akcja i następnie skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu. Następnie przeglądamy listę wszystkim podzespołów. Jeśli przy którymś pojawi się wykrzyknik na żółtym tle oznacza, że wymaga on aktualizacji. Jednak trzeba wziąć pod uwagę fakt, że nie zawsze brak wykrzyknika oznacza brak aktualizacji.

Jak zaktualizować sterownik w Windows 11?

Mamy już sprawdzone czy nasze podzespoły wymagają odpowiedniej aktualizacji. Teraz przyszła kolej na sam proces aktualizacji. W podstawowej wersji jest on naprawdę niezwykle prosty i wymaga od nas kilku kliknięć. Ponownie odpalamy menu Start w wyszukiwarce w niej zawartej wpisujemy Windows Update i odpalamy usługę. W nowo otwartym oknie mamy dostęp do wszystkich ustawień związanych z aktualizacjami systemu.

Następnie znajdujemy opcje zaawansowane i wybieramy aktualizacje opcjonalne. Tutaj pojawia się lista sterowników i urządzeń, które można zaktualizować. Może się zdarzyć że na liście będzie kilkanaście pozycji, warto każdą zaktualizować, bo tak jak wspominałem na samym wstępie są to przydatne łatki.

Powyższy proces aktualizacji sterowników w komputerze to nie jedynie jedyna z opcji. Można równie dobrze skorzystać z aplikacji zewnętrznej, która znacznie ułatwi tego typu opcje w tym celu można zainstalować np. CCleaner, które jest zdecydowanie bardziej rozbudowanym narządzeniem. Prócz instalacji samych sterowników może nam pomóc w czyszczenia komputera przy codziennym korzystaniu z systemu. Opcji jest więcej, ale myślę, że te dwie podstawowe w zupełności powinny wystarczyć.

Jeśli macie jakieś problemy związane z Windowsem 11 piszcie w komentarzach, postaramy się Wam pomóc.