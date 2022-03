TOP 10 najlepszych bezpłatnych gier na Androida

Gier na systemy mobilne tak właściwie jest całkiem sporo zarówno w sklepie Google Play jak i Apple App Store. Jednak te, które potrafią wciągnąć na długie godziny przy tym zostawiając nasz portfel w spokoju jest znacznie mniej. Dlatego też warto się przyjrzeć poniższemu zestawieniu, bowiem zdecydowanie ułatwi Wam wybór odpowiedniego tytułu dla siebie. Oczywiście jest to bardzo subiektywna lista, bo wśród tak ogromnej ilości gier można znaleźć prawdziwe perełki. Jednak ciężko jest się zamknąć w obrębie 10 pozycji. Starałem się przygotować zestawienie najbardziej uniwersalne, tak by każdy znalazł coś dla siebie.

Wiedźmin: Pogromca Potworów

Wiedźmin: Pogromca Potworów miał swoją premierę w ubiegłym roku w wakacje. Po pierwsze całość bazuje na rozwiązaniach znanych z Pokemon Go, więc mamy sporo chodzenia po prawdziwym świecie korzystając z rozszerzonej rzeczywistości. Standardowo mamy dostępnych kilka misji, które wchodzą w skład pierwszego sezonu, a aktualnie trwają eventy z nowymi potworami. Widać, że gra jest na etapie rozwoju i liczę, że nasze rodzime studio Spokko będzie się starało rozszerzać grę o kolejne nowości. Z całą pewnością warto przetestować, bo gra daje dużo frajdy. Jej recenzję znajdziecie pod tym adresem. Gra jest dostępna za darmo zarówno w sklepie Google Play jak i Apple App Store z wewnętrznymi mikotransakcjami.

League of Legends: Wild Rift

To tak właściwie absolutny top of the top zestawień mobilnych, gra która w żaden sposób nie jest odkrywcza, bo jest świetnym przeniesieniem dużego LoLa w wersji na mobilne platformy. Mamy jej wszystkie zalety odpowiednio skrojone na smartfony czy tablety. Całość działa naprawdę świetnie i jeśli już kiedyś graliście w LOLa to szybko się w odnajdziecie. Gra podobnie jak większy brat jest dostępna w sklepie Google Play zupełnie za darmo, choć trzeba się liczyć z dodatkowymi mikrotransakcjami.

Call of Duty Mobile

To zdecydowanie jedna z najlepszych, lub po prostu najlepsza strzelanka przeznaczona na urządzenia mobilne. Daję masę frajdy, dużo nowości (co chwile twórcy aktualizują grę o nową zawartość zarówno mapy, eventy jak i inne nowości). Do tego dochodzi brak problemów technicznych, więc jeśli ktoś kojarzy Call of Duty z wersji na komputer czy konsole odnajdzie się w nim bez większych przeszkód. Część map z dużych serii CoD została przeniesiona jeden do jednego na mniejsze mobilne ekrany. Oczywiście jak pozostałe gry z tego zestawienia jest dostępna w sklepie Google Play zupełnie za darmo.

PUBG: New State

W zestawieniu były już gry sieciowe typu MOBA, typowe strzelanki czy tytuł AR. Przyszła kolej na produkcję typu battle royal. Tak na dobrą sprawę to właśnie PUBG i Fortnite to dwaj najwięksi giganci jeśli chodzi o ten rodzaj rozgrywki, ale w tym zestawieniu postawiłem na świeższą produkcję czyli właśnie PUBG: New State. W tej odsłonie zadebiutowała w listopadzie ubiegłego roku. Zasady rozgrywki są proste. Zostajemy zrzuceni na dużą mapę gdzie w zależności od typu ściera się indywidualnie lub w grupach do 100 graczy. Wraz z postępem w grze zaczyna zmniejszać się teren rozgrywki co wymusza przemieszczanie się niemal cały czas na planszy. Rozgrywka sprawia dużo frajdy, a dodatkowo dzięki nowej wersji dedykowanej smartfonom i tabletom wygląda naprawdę bardzo dobrze, a przy tym została odpowiednio zoptymalizowana.

Genshin Impact

W połowie zestawie mam dla Was produkcję zupełnie odmienną od tych, które mogliście poznać po lekturze powyższego zestawienia. Genshin Impact to fabularna gra akcji, czyli mamy ciekawe połączenie rozbudowanej fabuły również z dynamiczną i wymagającymi walkami. Rozwiązanie sprawuje się świetnie zarówno na komputerach jak i urządzeniach mobilnych. Gra z marszu stała się hitem, a co najważniejsze można ją przetestować na systemie sygnowanym zielonym robocikiem zupełnie za darmo.

Alto’s Adventure

Poprzednie gry w zestawieniu zdecydowanie należały do bardziej wymagających produkcji. Do których sięgają najczęściej gracze. Jednak dla niedzielnych graczy mam również ciekawą propozycję, którą można chwilę pograć w drodze do pracy czy czekając w kolejce w sklepie. Gra jest przedstawicielem tzw. endless runnerów. Z tą różnicą, że nasz bohater śmiga po ośnieżonych stokach górskich. Rozgrywka polega na jak najdłuższym przetrwaniu i przejechaniu na nartach jak największej odległości, dodatkowo możemy w powietrzu robić dodatkowe triki, które będą zwiększać nasz dorobek punktowy. Rozgrywka prosta w założeniu, ale bardzo dobrze zbalansowana. Dzięki czemu nie frustruje, a daje naprawdę sporo frajdy.

Gwint Gra karciana

Jako, że my Polacy mamy szczególną słabość to produkcji osadzonych w uniwersum Geralta z Rivii stąd też w zestawieniu dodałem kolejny wiedźmiński tytuł. Mowa w tym momencie o prostej grze karcianej Gwint, która wyewoluowała z mini gry Wiedźmin 3 Dziki Gon, na pełnoprawną dużą produkcję. Podstawy mechaniki zostały identyczne, jednak w związku z duża ilością nowych kart i ich specjalnych zdolności CDProjekt musiał rozbudować możliwości zagrywania kart, dzięki czemu gra jest mniej losowa i w dużej mierze zależy w niej na umiejętnościach gracza. Myślę, że jeśli spodobał Wam się podstawowy Gwint w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon to tutaj również poczujecie się jak ryba w wodzie. Mamy dużo więcej ilości opcji zbudowana własnej talii, również przybyło dodatkowych trybów. Co jednak najważniejsze możemy prowadzić rozgrywki z żywym graczem, co będzie znacznie ciekawszym wyzwaniem.

Asphalt 9: Legends

W zestawieniu mobilnych gier nie mogło zabraknąć gry wyścigowej z prawdziwego zdarzenia. Co prawda na przestrzeni ostatnich lat ciężko znaleźć wybitną grę mobilną w tej kategorii, ale mamy pewniaka, który co prawda jest dosyć luźną wariacją na temat sportów motorowych, ale daje ona naprawdę dużo frajdy. Nie znajdziemy w nich licencjonowanych samochodów czy lubianych tras, ale za to twórcy zapewnili bardziej arcadeową rozgrywkę. Dzięki czemu zaraz po odpaleniu gry na telefonie możemy cieszyć się w pełni rozgrywką.

Pokemon Unite

W top gier mobilnych nie mogło zabraknąć również produkcji opartej na licencji Pokemonów. Tych w ostatnim czasie pojawiło się kilka, a wśród najbardziej popularnych są zdecydowanie dwie: Pokemon Go czyli produkcja oparta na rozszerzonej rzeczywistości przypominająca Wiedźmina Pogromcę Potworów i drugi świeższy tytuł czyli właśnie Pokemon Unite. Druga produkcja to nic innego jak gra typu MOBA, czyli coś w podobnie do League of Legends tylko, że tutaj głównymi bohaterami są Pokemony. Podobnie jak pozostałe gry ta jest dostępna za darmo w sklepie Google Play.

Injustice 2

Zestawienie najciekawszych gier mobilnych zamyka produkcja łącząca ze sobą fanów bijatyk i uniwersum superbohaterów DC. Cóż można powiedzieć więcej o tym tytule? To bardzo dobra bijatyka, która czerpie pełnymi garściami od najlepszych, a to wszystko okraszone mrocznym klimatem bohaterów z DC Comics. Dla fanów jednej i drugiej grupy pozycja obowiązkowa zdecydowanie warta uwagi tym bardziej że dostępna zupełnie za darmo.

Zestawienie top 10 najciekawszych darmowych gier mobilnych to bardzo subiektywny przegląd, ale dzięki niemu możecie zapoznać się z ciekawymi produkcjami, których możliwie jeszcze nie znacie. Jakie są Wasze ulubione darmowe gry na telefony? Dajcie znać w komentarzach o jakie tytuły uzupełnilibyście powyższe zestawienie.