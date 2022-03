Redmi Watch 2 Lite – recenzja

Chińska marka Redmi od dłuższego czasu wypuszcza na rynek nowe wersje swoich smartwatchy jak i słuchawek TWS. Przez ostatnie tygodnie miałem okazję przetestować najnowsze urządzenia sygnowane logiem Redmi. Mowa w tym wypadku oczywiście o Redmi Watch 2 Lite. Czyli budżetowej wersji smartwatcha za niespełna 300 zł. Jak się sprawuje w praktyce? Czy wart jest tych pieniędzy? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka

Pudełko jak na modłę Redmi nie wyróżnia się z tłumu. Praktycznie prosty sześcian zachowany w ciemnych kolorach. Od frontu mamy grafikę przedstawiającą urządzenie i tak właściwie tyle. Jeśli chodzi o zawartość opakowania mamy jedynie sam zegarek wraz z kablem zasilającym i komplet papierologii. W przypadku tego typu rozwiązań próżno szukać innych dodatków. Czasem zdarzały się dodatkowe paski czy ładowarka indukcyjna, ale nie w przypadku tego urządzenia (jednak mimo wszystko kosztuje około 300 zł).

Jakość wykonania oraz design

Pierwsze moje skojarzenie jeśli chodzi o Redmi Watch 2 Lite to – Apple Watch jednej z pierwszych generacji. Mamy sporą kopertę w kształcie prostokąta, gumowy pasek. To wszystko sprawia, że zegarek sprawia bardzo dobre pierwsze wrażenie. No właśnie pierwsze wrażenie jest bardzo dobre. Jednak, gdy później przyjrzymy się zegarkowi, widać że chiński producent musiał pójść na pewne ustępstwa i oszczędności. Przede wszystkim mamy całkiem sporą ramkę wokół wyświetlacza. Przycisk fizyczny zamiast pokrętła i nieco gorszej jakości plastikowa obudowa. Z drugiej jednak strony porównując taki zegarek za 300 zł do Apple Watcha po prostu go mocno krzywdzimy. Bowiem smartwatch od amerykańskiego giganta z Cupertino to wydatek rzędu 7-8 razy większy niż Redmi Watch 2 Lite. Myślę, że za niespełna trzysta złotych zegarek jest bardzo dobrze wykonany. Jest plastikowy, ale zarówno pasek jak i obudowa są miłe w dotyku. Żaden element nie skrzypi nawet pod większym naciskiem. Dodatkowo Redmi Watch 2 Lite jest wodoodporny do 50 metrów, więc tak na dobrą sprawę spełnia wszystkie podstawowe założenia dotyczące sportowego zacięcia urządzenia. Dodam również, że koperta nie jest przesadnie duża to co oznacza, że zegarek bez najmniejszych problemów będzie pasować zarówno do męskiej ręki jak i drobniejszej damskiej.

Od frontu otrzymujemy wyświetlacz o przekątnej 1,55 cala. Na prawej krawędzi zegarka znajdziemy fizyczny klawisz. Do którego trzeba się chwilę przyzwyczaić, ze względu na dosyć niewielki skok przycisku. Od spodu znajdziemy zestaw czujników w tym pulsoksymetr, a także magnetyczne łącze służące ładowaniu urządzenia. Obok znajdziemy również przycisk do odblokowania zaczepów na pasek. Za pierwszym razem trzeba nieco użyć siły, by blokadę zwolnić i móc zmienić pasek. Dzięki temu nie ma też możliwości, by podczas codziennego korzystania z zegarka pasek samoczynnie się odpiął. Mimo, iż jest to budżetowy smartwatch nie odczuwałem w tym wypadku gorszej jakości wykonania i materiałów co jak najbardziej można zapisać na plus.

Ekran

Do naszej dyspozycji Xiaomi oddało 1,55 calowy ekran wykonany w technologii LCD TFT. Pracuje on w rozdzielczości 320×360 pikseli. Wyświetlacz zdecydowanie nie jest mocnym punktem Redmi Watch 2 Lite. Pierwsze co rzuca się w oczy przy kontakcie z zegarkiem to duże ramki wokół ekranu. Do tego można się przyzwyczaić. Jednak kontrast i „szara czerń” przy ekranie LCD wydaje się znacznie bardziej uciążliwa dla oczu. Do tego zdecydowanie ciężej się przyzwyczaić. Jestem trochę rozczarowany wyświetlaczem w tym smartwatchu. Liczyłem, że Xiaomi podobnie jak w swoich flagowych smartbandach zaimplementuje ekran AMOLED, który przy tego typu rozwiązaniach sprawdza się znacznie lepiej. Najlepszym przykładem jest właśnie Xiaomi Mi Band 6 NFC. Ekran jest pokryty warstwą oleofobową, więc wszelkie brudy ze szkła chroniącego wyświetlacz usuniemy bez problemów. W przypadku reakcji na dotyk, nie mam zastrzeżeń. Wszelkie polecenia są wykonywane przez zegarek bez zbędnej zwłoki. Co do rozdzielczości cóż mogła być lepsza, ale w tego typu sprzęcie nie jest to problemem. Niestety ekran to jeden z najsłabszych punków Redmi Watch 2 Lite. Nie jest to element, który dyskwalifikuje zegarek, ale mimo wszystko widać pewne ustępstwa i „budżetowość”.

Bateria

W Redmi Watch 2 Lite znajdziemy ogniwo o pojemności 262 mAh. Co jak na standardy dzisiejszych smartwatchy jest wynikiem przyzwoitym. Trzeba jednak pamiętać, że dużej mierze ta liczba nie definiuje ile tak na dobrą sprawę działa zegarek. W przypadku tego urządzenia pełne naładowanie ogniwa wystarcza na 10 dni korzystania z zegarka (myślę tutaj o mało intensywnym użytkowaniu). Jednak, gdy robimy dłuższe treningi i korzystamy ogólnie z zegarka intensywniej musimy liczyć się z krótszym działaniem – około 5 dni. Zegarek naładujemy przy pomocy łącza magnetycznego i dołączonego do zestawu kabla. W pełni naładujemy go w około półtorej godziny.

Oprogramowanie

Zegarek jest kompatybilny zarówno z Androidem od wersji 6.0 jak i iOS począwszy od wersji 10.0. W przypadku oprogramowania aplikacją zarządzającą nie jest Mi Fit lecz Xiaomi Wear. Aplikacja ogólnie rzecz biorąc bardzo podobne funkcje pełni jak wcześniej wspomniany Mi Fit, ale mimo wszystko jest to inne oprogramowanie. Dzięki tej aplikacji możemy sprawdzić nasze treningi, ilość kroków, dane o śnie czy spersonalizować nasz zegarek. Opcji szczególnie dużo nie ma, ale wśród tych podstawowych znajdziemy zmianę tarczy smartwatcha, zmiany kolejności i ilości widgetów itd. Nie ma tutaj żadnych odkrywczych rozwiązań, lecz sprawdzone które zdecydowanie będą ułatwiały korzystanie z smartwatcha na co dzień. Osobiście bardziej przypadła mi do gustu aplikacja Mi Fit z której korzystałem przez długi czas przy okazji Xiaomi Mi Band 5 i wagi od chińskiego producenta.

W przypadku interfejsu zegarka to mam pewne deja vu. Podobieństwo oprogramowania z Apple Watchem jest naprawdę całkiem spore. Po naciśnięciu fizycznego klawisza na Redmi Watch 2 Lite wyświetla się nam menu z listą zainstalowanych aplikacji. Nie jest ona przesadnie bogata, ale wśród nich znajdziemy między innymi kompas, monitorowanie snu czy latarkę. Wyciągając z głównego ekranu belkę z górnej krawędzi będziemy mogli podejrzeć powiadomienia z telefonu, a z kolei dolnej mamy stan naładowania baterii, podstawowe tryby działania w formie prostych skrótów. Natomiast przemieszczając się pomiędzy ekranami w prawo i lewo mamy dostęp do widgetów (ich kolejność możemy zmieniać właśnie przy okazji aplikacji Xiaomi Wear). Poruszanie się po samym interfejsie jest wygodne i można się szybko nauczyć. Xiaomi nie szczególnie eksperymentowało z nowymi rozwiązaniami, ale dzięki temu korzystanie z zegarka na co dzień jest wygodne i nie wymaga od nas uczenia się całego systemu na nowo.

Funkcje sportowe

Aktualnie każdy smartwatch czy smartband ma wbudowane predefiniowane rozwiązania sportowe. Nie inaczej jest w przypadku Redmi Watch 2 Lite. Zdecydowanie każdy może znaleźć coś dla siebie. Trybów treningów mamy blisko 100. Wśród nich znajdziemy sporty wodne, ale także grę w rzutki, hula hop i inne. Co ważne mamy również pulsoksymetr, więc na bieżąco sprawdzane jest tętno, również poziom natlenowania krwi czyli Sp02. Mamy także GPS dzięki któremu szczególnie aktywności na świeżym powietrzu będą zdecydowanie lepiej określane. Oczywiście porównując wyniki chociażby do Galaxy Watch 4 czy Xiaomi Mi Band 5 rozbieżności są, ale maksymalnie kilku procentowe, zakładając, że każdy z urządzeń ma trochę inne oprogramowanie i inne założenia pomiarów wyniki mogą być rozbieżne w pewnym stopniu. Myślę, że do hobbystycznego uprawiania sportów jak najbardziej takie rozwiązanie wystarczy.

Łączność

Do naszej dyspozycji chiński producent udostępnił Bluetooth 5.0, Wi-Fi oraz właśnie GPS. Wszystkie te moduły podczas testów nie sprawiały problemów. Nie dochodziło do niepotrzebnych rozłączeń systemu. Do tego aspektu zegarka nie mogę się w żadnym wypadku przyczepić.

Podsumowanie

Redmi Watch 2 Lite to udane urządzenie w swojej półce cenowej. Oferuje podstawowe możliwości jeśli chodzi o sprawy sportowe, ale wydaje się wyglądać nieco poważniej od chociażby niewiele tańszego Mi Band 6 NFC. Jednak tutaj minusem zdecydowanie jest przeciętny ekran i brak wsparcia dla transakcji bezdotykowych. Jeśli szukacie urządzenia do 300 zł Redmi Watch 2 Lite wydaje się bardzo dobrą propozycją. Jeśli jednak dysponujecie większym budżetem warto zastanowić się nad zakupem modelu wyższego np. Xiaomi Mi Watch, który ma jednak nieco więcej funkcji i możliwości.