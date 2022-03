Jak wybrać idealny tablet dla siebie?

Od czasów początku pandemii zainteresowanie ze strony samych użytkowników tabletami mocno wzrosło. Jeszcze jakieś 7 lat temu tablety święciły tryumfy i sprzedawały się jak świeże bułeczki. Jednak później sytuacja uległa mocniej zmianie. Tak by finalnie tablety wróciły do łask w czasach pandemii. Teraz sytuacja wygląda lepiej, coraz więcej producentów dołącza do swojego portfolio nowe modele, dzięki czemu tak na dobrą sprawę każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie na każdą kieszeń. Na co zwrócić uwagę przy wyborze idealnego tabletu pod siebie? Jaki budżet najlepiej założyć? Zapraszam do lektury całego artykułu.

Po pierwsze zastosowanie

Ważne jest przed wyborem jakiegokolwiek urządzenia zastanowić się jak będziemy z niego korzystać. Jeśli ma być dedykowane najmniejszym pociechom wówczas można szukać rozwiązać edukacyjnych i raczej ciężko znaleźć takie rozwiązania pełnoprawne spersonalizowane pod dzieci. Jeśli ma być to urządzenie do gier, czy oglądania filmów będzie też ważna przede wszystkim wielkość ekranu, również do pracy biurowej podchodzą nieco inne kryteria. Przed zakupem warto się zastanowić co dla nas będzie najlepsze. Inna sprawa, że teraz możliwości wyboru odpowiedniego urządzenia jest całkiem sporo i w sumie każdy znajdzie coś dla siebie, niemal na każdą kieszeń.

Ekran

To jedna z podstawowych elementów, które trzeba zwrócić uwagę przy zakupie tabletu. Przede wszystkim wielkość ma odpowiadać zastosowaniu. Bo gdy weźmiemy pod uwagę, że tablet ma być dla dzieci czy do grania warto postawić na nieco mniejsze około 8 calowe tablety. Po pierwsze dla dziecka będzie to poręczniejszy sprzęt, bo drugie dzięki mniejszemu wyświetlaczowi będzie on lepiej wykorzystany i szczególnie bardziej wymagające gry będzie na nim łatwiej operować. W przypadku 10 calowych i większych ekranów to raczej nadadzą się jako domowe centrum multimedialne np. do oglądania filmów czy pracy biurowej (wtedy najlepiej zaopatrzyć się w dodatkową fizyczną klawiaturę). Przy wyborze tabletu warto zwrócić uwagę na technologię wykonania najlepiej gdyby był to AMOLED, mamy lepsze kolory i czerń, ale z drugiej strony będzie to zauważalnie wyższy wydatek niż bardziej podstawowy IPS TFT. Na pewno też dobrym rozwiązaniem byłaby „podbita” wyższa częstotliwość odświeżania ekranu. Podstawowo mamy 60 Hz, ale już dzięki 90 Hz będzie obraz bardziej płynny, a przy grach również i 120 Hz czy 144 Hz dadzą zdecydowanie płynniejszą rozgrywkę. Jednak wówczas trzeba się liczyć, że te najwyższe parametry są zarezerwowane dla urządzeń z najwyższej półki cenowej.

Wydajność – procesor oraz RAM

Do podstawowego płynnego działania tabletu w zupełności powinno wystarczyć 4 GB pamięci operacyjnej RAM, a także układ pokroju Snapdragona 6XX czy 7XX, ewentualnie odpowiednik MediaTeka Dimensity 700. Taki duet zapewnia nam już płynne działanie aktualnie i przez najbliższy czas, bowiem nie są to najtańsze procesory i bez problemów nadadzą się do grania, ale raczej w podstawowe tytuły. Dla gracza raczej trzeba zainwestować w topowe podzespoły czyli Snapdragona 870, 888 czy Snapdragona 8 gen 1 wraz z 8 GB lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Taki duet bez problemów przez dłuższy czas sprawdzi się w najnowszych produkcjach i całą pewnością wytrzyma próbę czasu.

Bateria

Tutaj ogólnie zasada jest prosta – im większa pojemność tym lepiej. Oczywiście w 7 czy 8 calowym tablecie nie uświadczymy ogniwa 10 000 mAh, ale gdy dobrze poszukamy to bez problemów będzie można znaleźć ogniwa z 6000 mAh pojemności. Przy dużych ogniwach dobrym rozwiązaniem jest również technologia szybkiego ładowania, dzięki której tablet nie będzie się ładował pół dnia. Tutaj technologie szybkiego ładowania dla tabletów zaczynają się mniej więcej od 18 W mocy do 60 W. Już tez 18 W będzie zauważalnie szybciej ładowało ogniwo w telefonie.

Aparat

Moim zdaniem na ten element nie należy zwracać uwagi przy zakupie nowego tabletu. Aparat owszem jest implementowany w tabletach, ale są zazwyczaj bardziej jako dodatek niż element, który faktycznie będzie miał szansę dobrze podziałać. Ciężko znaleźć na rynku tablet z dobrym aparatem i w niskiej cenie. Jeśli koniecznie musimy mieć tablet z dobrym aparatem trzeba się liczyć z wydatkiem kilku tysięcy złotych. Wówczas można stwierdzić, że jest on faktycznie dobry. W innych przypadkach robi zdjęcie, ale nic poza tym. Producenci wyszli z założenia że nie jest to najważniejszy parametr akurat w tabletach.

Wi-Fi czy LTE?

Pierwsza podstawowa wersja czyli Wi-Fi znajduje się w każdym tablecie. Czy jednak warto dopłacać do wersji LTE czy 5G? Tutaj znowu zależy od tego jak chcemy korzystać z tabletu. Gdy dużo podróżujemy i musimy mieć dostęp do sieci non stop wówczas jak najbardziej będzie to dobry wybór. Urządzenie dzięki temu jest bardziej autonomiczne i nie zależymy od sieci Wi-Fi. Jednak gdy tablet ma być przede wszystkim urządzeniem domowym, czy tylko raz na jakiś czas zabieramy go ze sobą w podróż wydatek dodatkowych kilkuset złotych wydaje się zupełnie niepotrzebny.

Podsumowując, w zależności od przyszłego zastosowania tabletu trzeba zwrócić uwagę na nieco inne parametry, które są ważne w przypadku korzystania z urządzenia w przyszłości. Opcji jest na sklepowych półkach naprawdę sporo i warto przyjrzeć się poniższym zestawieniom, które nieco ułatwią Wam dodatkowo wybór odpowiedniego urządzenia dla siebie.