Jak wyłączyć lub restartować telefony Galaxy S22 oraz inne urządzenia Samsunga?

Wydawać by się mogło, że w przypadku smartfonów koreańskiego producenta wystarczy tak jak w każdym innym „normalnym” telefonie czy tablecie przytrzymać dłużej klawisz power i urządzenie się po prostu wyłączy. Nic bardziej mylnego. Z takich praktyk korzystają tak właściwie wszyscy producenci sprzętu mobilnego. Każdy z nas jest do takiej wersji przyzwyczajony i z niej na co dzień korzysta. Jednak Samsung chodzi własnymi ścieżkami nieco utrudnił wyłączanie telefonu. Od razu mówię, że nie wymaga to od nas żadnej specjalistycznej wiedzy, ale mimo wszystko trzeba wiedzieć jak to zrobić.

Jak wyłączyć smartfon Galaxy S22 i inne urządzenia Samsunga?

Kombinacja jest inna niż tylko dłuższe wciśnięcie klawisze power. Wymaga od nas równoczesnego przytrzymania klawisza power i ściszania głośności. Gdy zbyt krótko będziemy trzymać tę kombinację zrobimy zrzut ekranu. Domyślnie pod samym dłuższym przyciśnięciu fizycznego przycisku załącza się asystent głosowy Bixby. Ten sposób działa w przypadku najnowszych urządzeń koreańskiego producenta. Trzeba wziąć pod uwagę, że nie ma zastosowania do wszystkich modeli (najczęściej sprawa dotyczy tych, które nie mają dedykowanego klawisza Bixby). Na szczęście koreański producent zostawił furtkę dla tych, którzy nie korzystają z komunikatora Bixby, a chcą szybko wyłączyć swój smartfon. O tym jak zmienić tę funkcję piszę jednym z późniejszych akapitów tego artykułu.

Drugą opcją na wyłączenie naszego urządzenia jest możliwość wywołania tej opcji z menu. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności musimy odblokować nasze urządzenie. By w inny sposób wyłączyć telefon musimy po odblokowaniu wysunąć górną belkę powiadomień, później ponownie wyjechać wszystkimi ikonami z belki do dołu, a następnie wybrać opcję przy prawym górnym rogu pojawia się wówczas ekran wyłączenia urządzenia. Wybieramy stosowną opcję i cała robota za nami

Trzecią opcją wyłączenia telefonu jest ta związana z asystentem Samsunga czyli Bixby. Możemy powiedzieć do telefonu „Turn off phone Bixby” i wówczas telefon nam się wyłączy. W Polsce opcja jest znacznie mniej przydatna ze względu na brak wsparcia dla języka polskiego (stąd komunikat trzeba powiedzieć po angielsku), a także konfiguracja nie jest tak wygodna jak by można zakładać.

Można również zmienić ustawienia tak by wyłączać nasz telefon normalnie czyli za pomocą dłuższego przyciśnięcia klawisza power. Jak to zrobić? Wystarczy kilka kroków.

Po pierwsze musimy wywołać ekran wyłączania urządzenia. Czyli przyciskamy dłużej klawisz power razem z klawiszem zmniejszania głośności. Następnie na prawie samym dole ekranu mamy opcję „Ustawienia klawisza bocznego”. Po jego wybraniu mamy nowe okno w którym mamy kilka różnych opcji. Chociażby możliwość włączenia gestu dwukrotnego przyciśnięcia klawisza power, tak by uruchamiał jakąś konkretną aplikację, a także co dla nas w tym wypadku ważniejsze opcję „Naciśnij i przytrzymaj” standardowo zaznaczoną jako Obudź Bixby. Natomiast my możemy włączyć Menu Wyłączania. Dzięki zmianie tej opcji mamy możliwość łatwego wyłączania urządzenia poprzez tylko dłuższe przytrzymanie klawisza power.

Warto zmienić to ustawienie bowiem to tylko kilka chwil, a moim zdaniem zdecydowanie łatwiejsze jest korzystanie z jednorazowego wciśnięcia klawisza Power niż je dłuższe wciskanie wraz z drugim z przycisków. Dodatkowo Bixby jest nie dostępna w języku polskim, więc jej wybudzanie przez ten klawisz ma mniejszy sens niż korzystanie z kombinacji dwóch przycisków.