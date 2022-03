Coraz ciekawiej robi się na rynku składanych telefonów

Z całą pewnością składane, rozsuwane czy w jakiś inny sposób zmniejszane/powiększane ekrany to przyszłość dla rynku mobilnych technologii. Od lat poza zwiększanie częstotliwości procesorów, dodawaniu nowych aparatów niewiele się pod ty względem działo. Ale pojawienie się pierwszych tego typu składanych rozwiązań wprowadza coraz większy powiew świeżości. Jak na razie dosyć zachowawczo i nieśmiało, ale coraz więcej producentów decyduje się na podobny krok. Samsung zdecydowanie w tej materii jest liderem ze swoimi dwoma telefonami czyli Galaxy Fold i Galaxy Flip, ale swoje trzy grosze już dorzucili lub lada moment dorzucą chociażby Oppo czy Xiaomi, a w kolejce ustawiają się kolejni producenci między innymi Vivo.

Vivo X Fold ma być właśnie pierwszym telefonem chińskiego producenta właśnie w wersji składanej. Jak na razie nie mamy zdjęć na żywo, lecz szkic, ale już nieco może nam powiedzieć o zbliżającej się premierze od Vivo. Po pierwsze założenia są podobne jak w przypadku Galaxy Fold. Konstrukcja składa się do środka, mamy dwa ekrany i wygląda na to, że z dosyć wąskimi ramkami. Widać na szkicach również dużą wyspę na aparaty co zwiastuje z drugiej strony świetny zestaw aparatów, w tym między innymi peryskopowy teleobiektyw. Jak na razie zbyt wielu informacji dotyczących nowości ze stajni chińskiego producenta nie znamy, ale już pierwszy zarys raczej wskazuje na to, że będziemy mieć do czynienia z ciekawym rozwiązaniem od Vivo. Liczę również, że podobnie jak pozostałe urządzenia Chińczyków tak i ten zostanie bardzo rozsądnie wyceniony i będzie to jeden z najtańszych składanych telefonów dostępnych na rynku.

Co myślicie o nadchodzącym Vivo X Fold? Dajcie znać w komentarzach czy jesteście zainteresowani ewentualnym zakupem takiego telefonu.

Źródło: gsmarena.com