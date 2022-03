Apple bezapelacyjnie króluje w tej kategorii

Urządzenie amerykańskiego giganta z Cupertino można kochać albo nienawidzić. Opcje tak na dobrą sprawę są dwie. Dla wielu jest to symbol prestiżu i pewnej klasy premium z drugiej znajdą się i tacy, którzy będą nie będą chcieli patrzeć na nowe urządzenie z logiem nadgryzionego jabłuszka, mówiąc że płaci się tu tylko za to logo. Pewne jedna jak i druga grupa ma trochę racji, a jak zwykle prawda leży gdzieś pośrodku, jednak mimo wszystko trzeba przyznać amerykańskiemu gigantowi, że jak nikt potrafi sprzedawać swoje urządzenia, czego dowodem są wyniki sprzedaży za ubiegły rok.

Tak na dobrą sprawę komentarz może być tylko jeden. Tak właściwie Apple z całą linią swoich smartfonów począwszy od już nieco starszych modeli iPhone 11, poprzez iPhone 12, a skończywszy na najnowszej generacji urządzeń wyprzedza o kilka długości konkurencję. 7 na 10 miejsc w zestawieniu top 10 mają właśnie smartfony Apple’a, co tak właściwie mówi samo za siebie. Dopiero na 6 miejscu znalazł się najtańszy i najsłabszy model koreańskiego producenta czyli Galaxy A12 później mamy dwa już też dosyć leciwe telefony Redmi 9 i Redmi 9A. W porównaniu do całej stawki to są jedynie budżetowe telefony za ułamek ceny każdego z iPhone’ów. Warto zaznaczyć, że według tego zestawienia aż 14,3% wszystkich telefonów, które się sprzedały na świecie to właśnie smartfony z logiem Apple, a przecież nie ma tutaj całego portfolio amerykańskiego giganta.

Konkurencja ma ciężki orzech do zgryzienia, ciężko przerwać taką dominację, ale również dziwi fakt, że mimo wszystko Apple nie jest zbyt nowatorski w swoich rozwiązaniach. Od lat chodzi przetartymi ścieżkami przez innych producentów i ciężko w nowych urządzeniach od Apple znaleźć coś szczególnie nowatorskiego, czego próżno szukać u konkurencji. Co sądzicie o powyższym zestawieniu? Z jakiego Wy korzystacie telefonu na co dzień? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

