Vivo V21 – recenzja

Vivo to marka, która na naszych sklepowych półkach pojawiła się relatywnie niedawno. Jednak podobnie jak realme weszła z przytupem na polski rynek biorąc pod uwagę bardzo dużą konkurencję. Wydaje się, że najnowsze urządzenia od Vivo nie mają łatwego zadania, by przebić się wśród Oppo, Xiaomi czy właśnie realme. Jest to moje pierwsze dłuższe spotkanie z telefonem Vivo. Jestem ciekaw jak Vivo przygotowało swoje urządzenia. Jak się sprawuje Vivo V21 w praktyce? Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym specjalnym. Otrzymujemy bowiem standardowych rozmiarów opakowanie wykonane z grubego kartonu. Ciekawostką jest dosyć mieniąca się grafika na pudełku, ale mimo wszystko Vivo nie poszło po bandzie i nie wygląda to źle. Co znajdziemy w środku? Oczywiście prócz samego urządzenia ładowarkę z odczepialnym kablem USB typu C, także proste silikonowe etui oraz to co rzadko możemy spotkać w dzisiejszych zestawach to słuchawki (które podłączymy przez mini jack 3,5 mm). W związku z tym, że Vivo V21 nie ma wyjścia słuchawkowego otrzymujemy również przejściówkę minijack 3,5 do USB typu C. Co do jakości poszczególnych elementów zestawu większych uwag nie mam. Jeśli chodzi o jakość słuchawek nie spodziewałem się cudów i otrzymałem średnio działający podstawowy zestaw douszny, ale i tak sporym plusem jest fakt, że on w zestawie się znajduje.

W przypadku specyfikacji otrzymujemy średniopółkowy układ MediaTeka czyli Dimensity 800 wraz z 8 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Do tego dochodzi ekran 6,44 cala, który pracuje w rozdzielczości FHD+ czyli 1080×2404 pikseli. Został on wykonany w technologii AMOLED. Specyfikację uzupełnia bateria o pojemności 4000 mAh. Do tego dochodzą trzy aparaty: główny 64 Mpx, 2 Mpx makro i 8 Mpx szerokokątny. Od frontu jest 44 Mpx jednostka. Pełną specyfikację urządzenia znajdziecie w tabelce poniżej.

Design i jakość wykonania

W przypadku telefonów warto zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie ciężko znaleźć rozwiązanie, które w szczególny sposób wyróżniałoby się spośród konkurencji. Vivo V21 to telefon pod względem designu dosyć zachowawczy, ale z drugiej strony ciekawie wykończony. Po pierwsze nie jest przesadnie duży i ciężki (waga poniżej 200 g to naprawdę dobry wynik). Proste lekko zaoblone krawędzie. Do tego zwarta obudowa bez przesadnie dużej wyspy sprawiają, że telefon wydaje się całkiem smukły i poręczny. Moja wersja kolorystyczna została wykończona mieniącymi się gradientowymi pleckami w białym kolorze. Całość wygląda ciekawie i zdecydowanie może się podobać. Czuć, że obudowa jest wykonana z plastiku, ale na szczęście wszystkie elementy są bardzo dobrze spasowane i nie ma mowy, by jakikolwiek element skrzypiał nawet pod większym naciskiem. Telefon nie jest wodoodporny, co nie jest zaskoczeniem i raczej w tej półce cenowej byłby raczej ewenementem.

Od frontu otrzymujemy całkiem spory 6,44 calowy ekran. Przy górnej belce znajdziemy przedni obiektyw aparatu, a tuż nad nim z kolei głośnik do rozmów. Jak zwykle najwięcej elementów umieszczono na krawędziach urządzenia. Idąc od dolnej znajdziemy na niej tackę na karty SIM. Obok mikrofon, wyjście USB typu C, a także głośnik multimedialny. Vis a vis znajdziemy tylko mikrofon. Prawa krawędź to dłuższy klawisz służący regulacji głośności oraz krótszy przycisk power. Na lewej krawędzi z kolei nie znajdziemy żadnych dodatków i innych rozwiązań. Plecki smartfona to niezbyt dużych rozmiarów wyspa na aparaty i dioda doświetlająca LED. Co można zaliczyć na plus to wyspa na aparaty również nie wystaje znacząco poza bryłę całego telefonu.

Ekran

Telefon został wyposażony w ekran o przekątnej 6,44 cala, który pracuje z rozdzielczością FHD+ czyli 1080×2404 pikseli. Przekłada się to na zagęszczenie pikseli na poziomie 409 ppi. Wyświetlacz jest wykonany w technologii AMOLED i pracuje przy standardowym odświeżaniu 90 Hz. Tak na dobrą sprawę przy tej półce cenowej nie potrzebujemy za wiele więcej rzeczy do szczęścia. Dzięki AMOLEdowi mamy głęboką czerń i dobre odwzorowanie kolorów. Do tego dochodzi 90 Hz odświeżanie, co dodatkowo „upłynnia” działanie systemu. W przypadku reakcji na dotyk nie mam zastrzeżeń. Telefon reaguje bez żadnej zwłoki na wszelkie polecenia. Jeśli chodzi o ramki wokół wyświetlacza nie są bardzo wąskie. Najszersza jest ta przy dolnej krawędzi i tworzy niewielki „podbródek”. Na uwagę zasługuje również wysoka jasność ekranu co również można zaliczyć na spory plus. Ze standardowych rozwiązań możemy jeszcze znaleźć szkło ochronne Gorilla Glass czy oleofobową powierzchnię, która z kolei ułatwia oczyszczenie wyświetlacza. Pod względem możliwości programistycznych również Vivo V21 nie odstaje od konkurencji. Mamy całkiem bogaty zestaw opcji. Począwszy od możliwości zarządzania odświeżania ekranu, poprzez tryb ciemny czy ustawienia kolorów. Największym nieobecnym jest tryb Always on Display, który osobiście bardzo lubię i wśród nowości związanych z wyświetlaczami ta jest dla mnie bardzo przydatna.

Bateria

Do naszej dyspozycji oddano ogniwo o pojemności 4000 mAh. Do tego dochodzi technologia szybkiego ładowania, gdzie maksymalnie naładujemy z mocą 33 W. Dla tej półki cenowej takie parametry są ok, choć 1000 mAh większa bateria zdecydowanie by nie zaszkodziła. Dzięki powyższym parametrom mamy możliwość działania na jednym ładowaniu około półtora dnia, maksymalnie dwa, co jest dobrym wynikiem. Oczywiście, gdy korzystamy więcej np. z oglądamy filmy itd. to ten czas się skróci. Naładowanie Vivo V21 od zera do pełna trwa około godziny. Jest to również dobry wynik. Tak jak można się spodziewać w tej półce cenowej nie mamy ani ładowania indukcyjnego ani zwrotnego, ale nie jest to zaskoczenie. Podczas ładowania telefon też nie nagrzewa się ponad normę.

Aparat

Producent do naszej dyspozycji oddał potrójny główny obiektyw i tak mamy główną jednostkę 64 Mpx i światłem f/1.79, następnie szerokokątny 8 Mpx i f/2.2 oraz ostatni trzeci makro 2 Mpx i świetle f/2.0. Od frontu z kolei mamy 44 Mpx jednostkę i f/2.0. Powiem szczerze, że w przypadku tego telefonu najbardziej wyróżnia się na plus frontowy aparat. Rzadko w aparatach tej półki możemy spotkać tak duże matryce, a przy tym robiące zdjęcia dobrej jakości. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o aparat selfie to zdecydowanie jeden z najlepszych aparatów w tej cenie. Jeśli chodzi o główny zestaw aparatów, to tutaj jest zdecydowanie bardziej standardowo. Po pierwsze główna 64 Mpx jednostka przy dobrym oświetleniu robi zdjęcia przeciętnej jakości, mają sporo szczegółów, ale w odwzorowaniem kolorów miewa większe problemy. W przypadku pozostałych aparatów widać, że jakość zdjęć na oko spada i przy dokładniejszym sprawdzeniu i porównaniu zdjęć spadek jakości jest spory. Jednak mimo wszystko na tle konkurencji aparaty w Vivo V21 nie wypadają źle, brakuje im może do czołówki całkiem sporo, ale z drugiej strony zdjęcia robią ogólnie dobre. W nocy oczywiście sprawa wygląda znacznie gorzej, choć tutaj nie powinno to nikogo dziwić. Jeśli chodzi z kolei o nagrywanie filmów, to całość wygląda pod tym względem dosyć podobnie jak w przypadku zdjęć. Poniżej znajdziecie galerię zdjęć wykonanych przy pomocy Vivo V21.

Oprogramowanie

Vivo V21 działa pod kontrolą systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonym numerem 11. Do tego dochodzi prawie najnowsza łatka bezpieczeństwa datowane na styczeń bieżącego roku. Całość działa również pod autorską nakładką VIVO czyli FunTouch 11.1. Sama nakładka nie odkrywa na nowo Androida, to raczej zmodyfikowany system mobilny od Google z kilkoma dodatkowymi aplikacjami preinstalowanymi (Netflix, TikTok czy Booking). Nie ma ich na szczęście zbyt dużo, a te które proponuje Vivo są przydatne w codziennym korzystaniu z telefonu. Nie ma tutaj większych fajerwerków, ale całość może się podobać szczególnie pod względem designu. Mamy proste i czytelne oznaczenia bez żadnych udziwnień. Vivo dodało też kilka dodatkowych opcji personalizacji telefonu. Możemy wybrać animację ładowania urządzenia czy oznaczenie czytnika biometrycznego. Może nie są to przełomowe rozwiązania, ale widać, że Vivo starało się dodać coś od siebie w tym zakresie.

Zabezpieczenia biometryczne

W przypadku Vivo V21 mamy do czynienia z czytnikiem biometrycznym pod ekranem. Co można zaliczyć na plus. Co do szybkości działania samego odblokowania ekranu nie mamy tutaj demona prędkości, ale powiedzenie, że czytnik działa wolno to również przesada. Całość działa sprawnie, choć osobiście wolałbym umiejscowienie miejsca do przyłożenia palca trochę wyżej. Przy codziennym korzystaniu z telefonu byłaby to znacznie wygodniejsza dla mnie wersja. W przypadku konfiguracji nie ma tutaj żadnego zaskoczenia. Kilka prostych kroków i czytnik działa już według naszych ustawień. Z całą pewnością na plus można zaliczyć formę w jakiej Vivo zainstalowało swój czytnik. Prędkość działania mogłaby być ciut lepsza, ale nie jest to tak odczuwalne przy codziennym korzystaniu ze smartfona.

Multimedia

Pod względem multimediów cóż z telefonami ze średniej półki różnie bywa. W przypadku Vivo raczej nie ma co liczyć na fajerwerki, otrzymujemy tak na dobrą sprawę podstawowe zestaw. Zaczynając od ekranu mamy AMOLED z 90 Hz odświeżaniem co daje dobre wyniki. Z kolei mamy niewielkiego notcha, co również ogranicza nieco działanie pole działania. W przypadku audio to sytuacja wygląda niestety gorzej. Mamy jedynie głośnik mono, który przy większej głośności mocno rzęzi. Z drugiej jednak strony mamy w zestawie podstawowy zestaw słuchawkowy, który musimy podłączać przy pomocy przejściówki mini jack 3,5 – USB C, bo w samym telefonie nie mamy wyjścia słuchawkowego. W przypadku multimediów jeśli chodzi o ten smartfon mam mocno mieszane uczucia, mimo kilku plusów z całą pewnością nie jest to telefon dla audiofila czy kogoś kto ogląda sporo filmów na telefonie. Można znaleźć w podobnej cenie rozwiązania, które będą miały chociażby głośniki stereo. Niewielka różnica, ale w praktyce odczucia z oglądania były by znacznie lepsze.

Wydajność oraz gry

Do naszej dyspozycji oddano układ MediaTeka Dimensity 800U wraz z 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Taki duet w zupełności wystarcza do płynnego działania aplikacji, a także gier. Nawet chcąc pracować na kilku aplikacjach równocześnie nie powinno to być problemem dla Vivo V21. Warto również wspomnieć, że Vivo podobnie jak realme rozszerza pamięć RAM o pamięć ROM, dzięki czemu w tym modelu czyli Vivo V21 mamy do czynienia z 8 GB +3 GB pamięci RAM. Choć w praktyce wydaje mi się, że będzie ciężko poczuć różnicę tej dodatkowej pamięci RAM. Telefon radzi sobie również dobrze z bardziej wymagającymi grami, więc model ten też będzie dobrym wyborem gdy od czasu do czasu będziecie chcieli pograć na telefonie. Wyniki poszczególnych benchmarków znajdziecie poniżej.

Łączność

Vivo V21 został wyposażony w podstawowy pakiet modułów łączności bezprzewodowej. Do naszej dyspozycji oddano między innymi W-Fi, Bluetooth czy NFC. Nie brakuje również najnowszej wersji łączności 5G. Tak na dobrą sprawę, dla przeciętnego Kowalskiego taki zestaw nie będzie stanowił żadnych przeszkód, nie ma tutaj również uchybień co do braków. Same moduły również działają bez zarzutów, nie było problemów np. z rozłączaniem się urządzenia czy innych „przeszkadzajek”.

Podsumowanie

Vivo V21 to udany telefon, który może zaskoczyć pozytywnie kompaktowymi gabarytami i niezłą wydajnością. Jest to również telefon dla fanów selfie – 44 Mpx matryca robi swoje. Mamy również bogaty zestaw dodatków. Brakuje rozwiązań związanych z ładowaniem indukcyjnym czy zwrotnym. Nie mamy wodoodporności i kilku innych elementów, ale mimo wszystko na tle konkurencji Vivo V21 wypada naprawdę bardzo dobrze.