Samsung został zhakowany, wyciekło blisko 200 GB danych

Ataki hakerskie tak na dobrą sprawę stają się bardzo powszechne. Zarówno te wycelowane bezpośrednio w instytucje publiczne jak i prywatne firmy. Oczywiście najczęściej hakerzy starają się mieć z tego zauważalny profit czyli pieniądze, choć czasem robią to dla samej „frajdy”. Jednak mimo wszystko rykoszetem w tym wszystkim oczywiście dostają sami użytkownicy, którzy muszą zmieniać dane do swoich kont, a także i co znacznie gorsze są narażeni na utratę pieniędzy czy dostępu do innych usług. Stąd tak ważne jest zabezpieczeni swoich kont (szczególnie tych najważniejszych) w unikatowe hasło i najlepiej dwuetapową weryfikację, która znacznie utrudnia działanie hakerów.

Dzisiaj Samsung poinformował oficjalnie, że stał się celem ataku hakerskiego w wyniku, którego zostało skradzione blisko 200 GB danych. Co ważne dane te nie są bezpośrednio informacjami dotyczącymi samych użytkowników, co z jednej strony jest pocieszające. Jednak z drugiej strony są to kody źródłowe bootloaderów, systemu Knox czy czytników biometrycznych, również zewnętrznych firm w tym Qualcomma. Dane są mimo wszystko ważne i dosyć wrażliwe, choć bezpośrednio nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowników to posiadacze urządzeń koreańskiego producenta szczególnie bym uczulał w najbliższych dniach na pobierane pliki czy mejle, bo ataków na właścicieli urządzeń Samsunga może być zauważalnie więcej. Oczywiście sam Samsung zapewnia, że wszyscy posiadacze urządzeń Koreańczyków mogą spać spokojnie.

W najbliższych dniach najpewniej pojawiają się aktualizacje na urządzenia, która ewentualnie będą naprawiać powstałe dziury. Warto też sprawdzać czy na Waszych telefonach i zegarkach nie pojawia się nowy update. Dzisiaj na moim Galaxy Watch 4 Classic właśnie się pojawił update. Dajcie znać w komentarzach czy u Was pojawiły się już odpowiednie łatki.

