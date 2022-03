Mamy pierwsze informacje na temat Xiaomi Mi Band 7

Xiaomi ma w swoim portfolio całkiem sporo bardzo udanych konstrukcji, które zyskały dużą popularność. Wśród smartfonów jest to linia Redmi Note, a jeśli mówimy o urządzeniach wearables to zdecydowanie wygrywa Xiaomi Mi Band. Właśnie ta opaska jest jednym z najciekawszych rozwiązań, bowiem oferuje świetne parametry za relatywnie dobre pieniądze. Oczywiście cena cały czas rośnie z generacji na generację, ale mimo wszystko jest to nadal bardzo opłacalny zakup. Tym bardziej, że w ubiegłym roku mieliśmy okazję poznać wersję z dodatkowym modułem NFC czyli Xiaomi Mi Band 6 NFC, który z marszu stał się sprzedażowym hitem. Dlatego też pierwsze informacje na temat siódmej już generacji są bardzo oczekiwane. Jakie nowości mają nadejść wraz z Xiaomi Mi Band 7?

Według pierwszych bardzo wstępnych przeciekowych informacji zyskamy większy ekran, bowiem pracować ma on w rozdzielczości 192×490 pikseli z obsługą Always on Display. Ma być również dostępny moduł GPS. Jak na razie dane te pochodzą z kodu źródłowego aplikacji, która zarządza całym systemem wearables. Stąd wiemy, że najpewniej kodowa nazwa to „L66”, a oznaczenie dwóch modeli to M2129B1 i M21230B1. Powiem szczerze, jak na razie z powyższych informacji niewiele wynika. Urządzenia jeszcze nie wiedzieliśmy, więc ciężko cokolwiek wyrokować jakie zmiany przyniesie ze sobą najnowsza generacja opaski.

Jakich nowości oczekujecie od najnowszej opaski od Xiaomi? Czego Wam brakowało w ostatnich modelach od chińskiego producenta? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o takim podejściu Chińczyków.

Źródło: gsmarena.com