HTC już wkrótce wróci ze smartfonem z najwyższej półki?

Powiem szczerze, że jeśli chodzi o markę stricte związaną ze smartfonami w ostatnim czasie niewiele się dzieje. Producent prze wszystkim nie udostępnia nowych smartfonów, albo robi to niezwykle rzadko. Jeśli natomiast mówimy o prawdziwym sprzęcie z najwyższej półki cenowej można powiedzieć, że już zapomniano o HTC U12+ czy innych urządzeniach, a szkoda bowiem HTC mogło się pochwalić naprawdę ciekawymi smartfonami, które były zauważane przez klientów. Sam swój pierwszy smartfon z prawdziwego zdarzenia wybrałem właśnie telefon tajwańskiego producenta – HTC Desire. Jednak co wiemy o nadchodzącym telefonie ze stajni HTC?

No właśnie niezbyt wiele, bowiem oczywiście są to informacje nieoficjalnie nowy telefon od High Tech Computer ma pojawić się jeszcze w kwietniu bieżącego roku. Jednak samo urządzenie ma iść nieco własnym ścieżkami oferując między innymi lepszą integrację zarówno z technologią VR jak i AR. Powiem szczerze, że ciężko w tym momencie wyrokować co tak właściwie oznacza taki zapis, ale możliwe, że HTC chce nieco bardziej zintegrować systemy chociażby ze swoimi okularami Vive. Jak to będzie wyglądało w praktyce w tym momencie nie wiemy i są to tylko nasze domysły odnośnie powrotu HTC do high-endowej półki smartfonów.

Co sądzicie o takim powrocie tajwańskiego producenta? Ma szansę taki telefon się przebić wśród innych urządzeń chociażby chińskich? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o całej sytuacji.

Źródło: pocketnow.com