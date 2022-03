Samsung Galaxy S22+ – recenzja

Właśnie na sklepowych półkach pojawiła się najnowsza generacja urządzeń sygnowanych logiem Samsunga. Mowa w tym wypadku o rodzinie Galaxy S22, a tak właściwie trzech modelach – Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra. Miałem okazję przyjrzeć się w ostatnie trzy tygodnie średniemu z braci czyli oznaczonemu „plusem”. Jakie nowości wprowadził Samsung w swoich flagowcach, czy warto zainwestować blisko 5000 zł w najnowsze rozwiązanie Koreańczyków? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Samsung tak na dobrą sprawę jeśli chodzi o same opakowania niewiele zmienił. Nadal mamy do czynienia z ciemnym, grubym kartonem z wygrawerowanym oznaczeniem producenta. Nie ma tutaj żadnych fajerwerków raczej standard. Co znajdziemy w środku? Przede wszystkim sam telefon i kabel USB typu C. Brakuje zarówno podstawowego etui. Nie mówiąc już o samej ładowarce, której podobnie jak w ubiegłym roku w żadnym swoim flagowym modelu nie dołączył Samsung. Za takie podejście Samsunga zdecydowanie powinien dostać minus. Zakładając, że telefon kosztuje praktycznie 5000 zł to taki element powinien się znaleźć w pudełku. Cóż Samsung powinien pod tym względem zdecydowanie bardziej się postarać.

Sercem urządzenia jest autorski układ Samsunga Exynos 2200 wraz z 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Zestaw wydajny, ale przy takich kosztach urządzenia mimo wszystko liczyłem na co najmniej 12 GB pamięci RAM. Specyfikację uzupełnia ekran Dynamic AMOLED o przekątnej 6,44 cala, który działa przy odświeżaniu na poziomie 120 Hz. Do tego dochodzi bateria o pojemności 4500 mAh wraz z technologią szybkiego ładowania 45 W. Jeśli chodzi o aparaty zyskujemy główny 50 Mpx, później 12 Mpx, 10 Mpx i od frontu również 10 Mpx. Pełną specyfikację urządzenia znajdziecie w tabelce poniżej.

Jakość wykonania oraz design

Jeśli chodzi o swoje najnowsze telefony Samsung poszedł dwiema ścieżkami. Po pierwsze model podstawowy czyli Galaxy S22 i Galaxy S22+ mają identyczny design i jakość wykonania. W przypadku najmocniejszego wariantu czyli Ultra design jest zupełnie inny. Wróćmy jednak do Samsunga Galaxy S22+. Ten pod względem designu nie różni się znacząco od swojego poprzednika. Mamy szklane matowe plecki, nieco ostrzej zakończone krawędzie z aluminium. Do tego wyspę na aparat wtopioną wraz z częścią krawędzi. Całość pod względem designu może się podobać, ale większej rewolucji jednak nie uświadczymy. Zasadniczą różnicą między poprzednim Galaxy S21+, a obecnym zdecydowanie jest materiał z którego wykonany jest telefon. Tutaj mamy do czynienia z szkłem i aluminium, wcześniej był to plastik. Powiem szczerze, że takie podejście Samsunga nieco martwi. Dobrze jednak, że zdecydowali się na powrót na właściwe tory. Sam telefon dobrze leży w dłoni, choć trzeba przyznać, że do najmniejszych nie należy. 6,6 calowy ekran nie dla wszystkich może się okazać wygodny przy codziennym korzystaniu z telefonu. Warto zaznaczyć, że tak jak poprzednie generacje tak i ta została wyposażona w wodoszczelność na poziomie IP68, więc o zalaniu telefonu nie powinno być problemów.

Jeśli chodzi o wygląd urządzenia to od frontu otrzymujemy duży 6,6 calowy wyświetlacz. Na górnej belce na środku znajdziemy obiektyw przedniego aparatu. Najwięcej jak zwykle elementów umieszczono na krawędziach urządzenia. Na dolnej znajdziemy tackę na karty SIM, obok wyjście USB typu C do ładowania telefonu, głośnik multimedialny, a także jeden z mikrofonów. Na prawej krawędzi umieszczono dwa fizyczne klawisze – górny dłuższy służący regulacji głośności oraz krótszy przycisk power. Lewa krawędź została pozbawiona wszelkich dodatków. Na ostatniej górnej z kolei znajdziemy jedynie drugi z mikrofonów. Plecki urządzenia to tak właściwie tylko potrójny zestaw aparatów wraz z diodą doświetlającą LED i logo Samsunga.

Ekran

Samsung jeśli chodzi o swoje wyświetlacze to zdecydowanie najwyższa półka i najnowszej generacji ekran tylko to potwierdza. Do naszej dyspozycji oddano dokładnie 6,6 calową matrycę, która pracuje z maksymalną rozdzielczością 1080×2340 pikseli, co daje zagęszczenie na poziomie 390 ppi, więc wynik jak najbardziej przyzwoity. Do tego dochodzi odświeżanie ekranu na poziomie 120 Hz, a także pełen zestaw innych bajerów związanych z ekranem. Całość chroniona jest dodatkowym szkłem Gorilla Victus (dodatkowo plecki telefonu też są tym samym szkłem chronione). Mamy również powierzchnię oleofobową i antryrefleksową, więc tak na dobrą sprawę nie powinniśmy na nic narzekać. Pod względem jakości wyświetlanego obrazu mucha nie siada. Otrzymujemy bowiem wysoką jasność wyświetlacza, idealną czerń i świetnie odwzorowane kolory. W opcjach wyświetlacza oczywiście znajdziemy całą masę różnych funkcji. Mamy możliwość pełnej personalizacji AoD (czyli Always on Display), zmiany odświeżania ekranu, rozdzielczości czy kolorystyki. Dodatkowo Samsung również mocno ograniczył ramki wokół wyświetlacza, a w przypadku zarówno Galaxy S22 jak i właśnie Galaxy S22+ ekran mamy płaski, bez dodatkowych zakrzywień. Ekran to zdecydowanie najmocniejszy punkt całego urządzenia i moim zdaniem Koreańczycy nie mają pod tym względem bezpośredniej konkurencji w najwyższej półce.

Bateria

Samsung na przestrzeni ostatnich lat został nieco w tyle jeśli chodzi o baterię i technologię szybkiego ładowania. Nie wiem czy wynika to bezpośrednio z problemów, jakie wcześniej miał jeden z modeli Galaxy Note, ale aktualnie w portfolio, które koreańskiego producenta ciężko jest znaleźć urządzenia, które mają bezpośrednio konkurować z innymi rozwiązaniami na tym tle. W przypadku Galaxy S22+ mamy do czynienia z ogniwem o pojemności 4500 mAh i ładowaniem do 45 W. Co ważne producent jak przystało na flagowca zaimplementował również technologię ładowania indukcyjnego oraz zwrotnego. Jeśli jednak chodzi o samo szybkie ładowanie w zestawie z telefonem nie uświadczymy ładowarki, nawet tej najbardziej podstawowej. W opakowaniu znajdziemy jedynie kabel USB typu C, to kolejny spory minus ze strony Samsunga. Koszt dodatkowo takiej oryginalnej ładowarki to około 100 zł w wersji podstawowej, a tej szybko ładującej nawet 200 zł. Przy telefonie za 5000 zł brak ładowarki jest dużym niedopatrzeniem. Jeśli natomiast chodzi o długość działania na jednym ładowaniu to tutaj można powiedzieć standardowo – jeden dzień. Tyle właściwie bez większych przeszkód telefon wytrzymuje po jednym ładowaniu przy dosyć standardowych czasie korzystania z telefonu. Ładowanie od zera do 100% to około dwie godziny w zależności od rodzaju ładowarki z której się korzysta. Standardowo dostępu do baterii urządzenia nie mamy.

Aparat

Aparaty to kolejny mocny punkt nowych urządzeń z linii Galaxy S22. W przypadku testowanego egzemplarza do naszej dyspozycji oddano potrójny główny aparat. Główne „oczko” to 50 Mpx jednostka ze światłem f/1.8 i OIS, szerokokątny 12 Mpx z f/2.2 oraz trzeci teleobiektyw 10 Mpx z f/2.4. Na papierze konfiguracja wygląda dobrze, w praktyce jest również bardzo dobrze. Główny obiektyw przy dobrym oświetleniu robi świetne zdjęcia. Są pełne szczegółów, kolory są bardzo dobrze odwzorowane, w przypadku trybu nocnego i gorszego oświetlenia również nie ma większych problemów. Zdjęcia robione przy pomocy Galaxy S22+ to najwyższa półka, a zaskakująco dobrze radzi sobie też zoom, nawet przy 20 czy 30 krotnym powiększeniu obraz jest naprawdę przyzwoitej jakości. Owszem najlepiej zdjęcia wówczas robić przy pomocy statywu, ale mimo wszystko całość wygląda lepiej niż dobrze. W przypadku nagrywania filmów również jest dobrze, jakość jest naprawdę wysoka, a oprogramowanie daje spore możliwości dostosowania nagrania pod siebie. Poniżej możecie zobaczyć możliwości telefonu w galerii zdjęć i filmów wykonanych przy pomocy Galaxy S22+.

Oprogramowanie

Telefon w chwili wyciągnięcia z pudełka działa już pod kontrolą najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem czyli Androidzie 12. Po oficjalnej premierze urządzenia na sklepowych półkach pojawiła się aktualizacja z najnowszym marcowym pakietem zabezpieczeń. Co akurat Samsungowi jak najbardziej się chwali. Dodatkowo już mamy podobnie jak w innych telefonach Koreańczyków autorską nakładkę systemową One UI w wersji 4.1. Nie mamy tutaj żadnych większych fajerwerków pod względem funkcjonalnym i designu. Jeśli ktoś z Was korzystał wcześniej z One UI szybko się w nim odnajdzie. Najważniejsze opcje mamy zawsze pod ręką. Dodatkowo system nie jest szczególnie przeładowany dodatkowymi aplikacjami. Wśród nich znajdziemy kilka niezbędnych rozwiązań tak jak chociażby aplikacje od giganta z Mountain View czyli Gmail, YouTube, ale również pakiet biurowy Office, jest również Spotify oraz Netflix. Na szczęście Samsung nie zmienił w ostatnim czasie koncepcji odnośnie preinstalowanych apek. Plusem w kontekście długofalowej, zdecydowanie jest też czteroletnie wsparcie Samsunga odnośnie kolejnych wersji Androida, a pięcioletnie jeśli chodzi o comiesięczne łatki bezpieczeństwa. Koreańczycy pod tym względem zdecydowanie się postarali i zapewniają długie wsparcie. Inna sprawa, że konkurencja również nie śpi, ale mimo wszystko Samsung pod względem wsparcia wypada najkorzystniej.

Biometria

W przypadku Samsunga typowo biometryczne zabezpieczenie to czytnik linii papilarnych do naszej dyspozycji oddano taki, który jest schowany pod wyświetlaczem ekranu, i już wcześniejsze generacje udowadniały, że mamy do czynienia z bardzo dobrym rozwiązaniem. Nie inaczej jest w przypadku Galaxy S22+. Po przyłożeniu palca ekran odblokowuje się naprawdę szybko, bez zbędnej zwłoki. Szkoda jedynie, że Samsung nie pokusił się o zwiększenie powierzchni w której możemy przyłożyć palec, ale aktualna lokalizacja tego miejsca jest wygodna. Konfiguracja również nie sprawia problemów, jesteśmy prowadzeni po sznurku i całość trwa dosłownie kilkadziesiąt sekund. Pod tym względem nie mam do czego się przyczepić jeśli chodzi o najnowszy telefon Samsunga.

Multimedia

Samsung od dłuższego czasu implementuje całkiem sporo różnych rozwiązań multimedialnych. Jeśli chodzi o ekran mamy najwyższą półkę czyli właśnie Dynamic AMOLED z HDR10+ i odświeżaniem na poziomie 120 Hz. W sumie ciężko wymagać pod tym względem czegoś więcej. Jeśli natomiast mówimy o dźwięku to zyskujemy głośniki stereo, które grają naprawdę przyzwoicie. Minusem jest brak wyjścia słuchawkowego mini jack 3,5 mm. Jednak niego już Samsung nie implementuje od dobrych kilku lat. (ostatnim telefonem był Galaxy S10). Ciężko jest w przypadku multimediów do czegokolwiek się przyczepić. Owszem mamy niewielki otwór na przedni aparat, ale nie wadzi już tym razem też większość aplikacji do streamingu jest odpowiednio przystosowana do tego typu rozwiązań. Samsung wykorzystuje również całą gamę kodeków audio i wideo.

Wydajność oraz gry

Co do wydajności w Polsce i w Europie nadal Samsung idzie w zaparte oferując nam swoje autorskie układy czyli Exynosy. W tym przypadku mamy Exynosa 2200, które niestety są ciut gorsze od alternatywnej wersji, która jest dostępna w Ameryce i tam mamy układ Qualcomma czyli Snapdragona 8 gen 1. Co do samej wydajności nie mam zastrzeżeń. Podczas testów nie pojawiały się żadne chrupnięcia czy inne problemy techniczne związane z płynnym działaniem urządzenia. Co prawda przy większym obciążeniu potrafi się grzać i przy stress testach odcina nawet do połowy mocy obliczeniowej co nie powinno mieć miejsca. Dlatego też przy dłuższych posiadówkach w grach mobilnych trzeba uważać na ciepło wyrzucane przez telefon. Inna sprawa, że Samsung zaimplementował 8 GB RAMu i w dobie coraz większych ilości pamięci operacyjnej RAM wydaje się to już nieco za mało szczególnie przy kosztach telefonu sięgającego 5000 zł. Ogólnie rzecz biorąc wydajność jest na dobrym wysokim poziomie, ale telefon potrafi się grzać i mam nadzieję, że któraś z kolejnych aktualizacji nieco rozwiąże ten problem. Co do gier nie mam uwag, odpalimy bez przeszkód wszystkie najważniejsze produkcje growe. Widać, że Samsung Galaxy S22+ ma jeszcze całkiem spory zapas mocy obliczeniowej. Poniżej znajdziecie wyniki poszczególnych benchmarków.

Łączność

Samsung Galaxy S22+ został wyposażony tak właściwie we wszystkie najważniejsze moduły łączności bezprzewodowej. Począwszy od Wi-Fi w wersji 6, Bluetooth 5.2, poprzez 5G w wersji Dual SIM. Nie mamy slotu na kartę pamięci, ale do tego również nas już zdążył przyzwyczaić koreański producent. W przypadku samych modułów i ich działania nie mam najmniejszych uwag. Podczas testów nie dochodziło do zerwania połączenia czy innych problemów. Jeśli chodzi o jakość rozmów również nie mam uwag zarówno mnie jak i rozmówcę słychać było bardzo dobrze podczas połączeń.

Podsumowanie

Samsung Galaxy S22+ to udany telefon, który tak właściwie jest jedynie lekkim odświeżeniem telefonu sprzed roku. Jest on stworzony z myślą o tych, którzy szukają telefonu który daje wszystkie najnowsze nowinki, ale z drugiej strony jest jeszcze dosyć kompaktowy (w porównaniu chociażby do prawie 7 calowych olbrzymów). Ma swoje minusy w postaci wolnego szybkiego ładowania, przeciętnej pojemności baterii czy braku ładowarki w zestawie, ale z drugiej potrafi się odwdzięczyć całą gamą różnych innych nowości – świetnym ekranem czy równie dobrym aparatem fotograficznym. Jednak jak zwykle w przypadku telefonów z linii S Samsung karze sobie słono za ten model płacić, bo blisko 5000 zł.