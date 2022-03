HAMA listwa zasilająca Wi-Fi – test smart listwy

HAMA już jakiś czas temu weszła w rynek smart home prezentując kilka różnych rozwiązań związanych właśnie z inteligentnym domem. Jednym z nim jest listwa, którą mam okazję testować przez ostatnie dwa tygodnie. Jakie daje możliwości? Jak działa? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka

Hama w ostatnim czasie przy okazji debiutu nowych urządzeń zmieniło nieco styl graficzny swoich opakowań. Przedtem dominowała czerwień. Aktualnie są to kolory bardziej stonowane – błękit z bielą. Pudełko jest całkiem sporych rozmiarów, ale w środku prócz samego listwy zasilającej nie ma żadnego dodatkowego elementu (poza oczywiście zestawem papierologii). Inna sprawa, że w przypadku tego typu rozwiązań trudno dodać coś ciekawego i przydatnego do opakowania.

Design oraz jakość wykonania

Listwa w całości wykonana jest z plastiku. Co niestety czuć przy pierwszym kontakcie z urządzeniem. Plastik jest przeciętnej jakości i mógłby być nieco lepszy, ale to już też bardziej kwestia gustu. Sam design urządzenia jest do bólu prosty. Mamy prostą prostopadłościenną bryłę, bez żadnych dodatkowych udziwnień. Całość pod tym względem designu wygląda dosyć standardowo, choć powiem szczerze, że liczyłem na bardziej smukłą konstrukcję. Listwa po prostu wygląda topornie. Z drugiej strony jest to tylko listwa i nie musi być dziełem sztuki. Jest jednak całkiem sporych rozmiarów. Całość została zachowana w bieli. Jedynym dodatkowych akcentem jest fizyczny przełącznik, a także diody przy każdym gniazdku i portach USB. Świecą one gdy jest włączone dane gniazdko na intensywny zielony kolor. Całość wygląda dobrze. Hama do naszej dyspozycji oddała cztery gniazdka plus do tego cztery porty USB typu A. Dodam już od typowo technicznej strony- 4 porty ładowania USB: każdy 5 V / 2,1 A / 10,5 W, maks. prąd USB 4,2 A, przy obciążeniu listwy powyżej 10 A listwa wyłączy się. Całą konstrukcję chroni filtr przeciwnapięciowy. Kabel mamy długości 1,7 m.

Oprogramowanie

Podobne listwy na pewno każdy ma u siebie w domu. Jednak od pewnego czasu na sklepowych półkach można znaleźć rozwiązania typu smart. Dają one znacznie większe możliwości jeśli chodzi o zarządzenie podłączonymi urządzeniami. W przypadku rozwiązania HAMA to tutaj mamy przede wszystkim możliwość zdalnego wyłączania poszczególnych gniazd i portów USB. Szkoda, że producent nie zdecydował się na zaimplementowania możliwości monitorowania ilości pobieranego prądu z poszczególnych gniazd. Cała procedura opiera się na aplikacji Hama Smart Home. Konfiguracja urządzenia jest prosta. Na początku zakładamy konto na platformie HAMA. Konfiguracja listwy wymaga podłączenia naszego telefonu najlepiej do Wi-Fi pracującej na częstotliwościach 2,4 GHz. Do tego przytrzymujemy dłużej klawisz resetu wprowadzając urządzenie w tryb parowania. Po kilkudziesięciu sekundach otrzymujemy komunikat, że całość jest połączona i możemy dalej nią zarządzać. Całość jest tak skonstruowana, że wyłączenie poszczególnych gniazd jest proste i intuicyjne. Aplikacja została przetłumaczona na język polski, ale przetłumaczona to w tym wypadku mocne nadużycie. W wielu miejscach mamy nadal angielskie zwroty, te które mamy po polsku czasem w ogóle nie adekwatne do rozwiązań, które uruchamiają. Aplikacja Hama Smart Home powinna pod tym względem być dobrze zweryfikowana i sprawdzona, bo takie błędy znacząco odbierają przyjemność korzystania z aplikacji. Warto zaznaczyć, że listwą możemy sterować również głosowo za pomocą chociażby Asystenta Google’a. Proces konfiguracji jest prosty i wymaga od nas odpalenia aplikacji Home od Google i zintegrowania ze sobą usługi HAMA Smart Home. Po chwili powinniśmy na liście urządzeń mieć każdą wtyczkę z listwy i porty USB. Jednak na dłuższą metę mniej wygodne jest takie rozwiązanie, bowiem każde gniazdo rozbite jest na osobne urządzenie na liście i z jednej listwy robi się pięć urządzeń widzianych przez Google Home. Możemy oczywiście głosowo uruchamiać i wyłączać poszczególne gniazdka, ale nic więcej tak na dobrą sprawę nie zrobimy.

Podsumowanie

Listwa Hama to ogólnie poprawne urządzenie. Prosty design, również bez fajerwerków oprogramowanie, które wymaga doszlifowania przede wszystkim w zakresie tłumaczenia. Za 200 zł otrzymujemy dobrą listwę, która się przyda w każdym domu dodatkowo z elementami smart.