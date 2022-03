Samsung Galaxy S22, S22+ oraz S22 Ultra już z pierwszą aktualizacją

Pierwsze telefony z linii Galaxy S22 właśnie trafiły do pierwszych użytkowników, a jak to bywa w przypadku nowych urządzeń pojawia się paczka aktualizacyjna „day zero”, która najczęściej łata wszelkie problemy, które udało się jeszcze wykryć przed premierą urządzenia. Nie inaczej jest w przypadku najnowszych smartfonów od koreańskiego producenta. Cała trójka czyli Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra otrzymały wczoraj najnowszą łatkę. Czego możemy się spodziewać po nowej aktualizacji?

Po pierwsze mamy pakiet najnowszych zabezpieczeń datowanych na marzec bieżącego roku (więc wyprzedza łatka o kilka dni kalendarz). Reszta zmian to bardziej standardowe modyfikacje czyli usprawnienia stabilności urządzenia i poprawki usterek, nowe i/lub ulepszone funkcje, a także dalsze usprawnienia wydajności. Nie mamy tutaj żadnych większych zmian związanych z oprogramowaniem, ale najpewniej Samsung będzie miał jeszcze trochę pracy przy software już po szerszym debiucie urządzenia.

Update oznaczony jest numerem S90xBXXU1AVBF, gdzie x to oznaczenie inne dla każdego z modelu z całej trójki. Łatka ma około 800 MB do pobrania, więc warto przed jej pobraniem podłączyć się do Wi-Fi. Oczywiście przed aktualizacją urządzenia warto skopiować dla bezpieczeństwa wszystkie prywatne dane, co prawda update nie powinien żadnych danych usunąć, jednak jeśli coś pójdzie nie tak, można wrócić do kopii bezpieczeństwa. Dajcie znać jak na Waszych telefonach sprawuje się najnowszy update w praktyce.

