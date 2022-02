realme szykuje dla nas ładowarkę 200 W

Magia liczb zawsze działa. Tak na dobrą sprawę, Ci z Was którzy śledzą rynek mobilnych technologii od samego początku istnienia Androida widzą, że producenci sprzętu na przełomie ostatnich lat w różny sposób walczyli o klienta. Jeszcze dziesięć lat temu liczyła się ilość megaherców taktowania procesora, później ilość rdzeni czy pamięci operacyjnej RAM. Później doszły coraz większe ekrany, wyższe rozdzielczości czy mniejsza bezramkowość. Tak właściwie nie można była powiedzieć w żadnym wypadku, że na którymś z etapów była jakaś pustka. Bo sami twórcy urządzeń mobilnych ją mocno wypełniali. Dzisiaj sytuacja wygląda podobnie lecz teraz doszła jeszcze pojemność baterii (choć tutaj niewiele się zmieniło na przestrzeni lat, a także technologia szybkiego ładowania. Do tej pory standardem stają się 30 watowe ładowarki, a coraz częściej pojawiają się również 100 W. Jednak wygląda na to, że to nie koniec wzrostów w tym zakresie.

Według plotek na zbliżających się wielkimi krokami targach Mobile World Congress w Barcelonie chińskie realme zaprezentuje ładowarkę i urządzenie, które będziemy mogli naładować mocą aż 200 W. Mamy mieć parametry 20 V i 10 A. Jak na razie najpewniej będzie to prototyp, bowiem do seryjnej produkcji może być jeszcze za wcześnie. Podobne rozwiązanie testowało już Xiaomi, tam przy 200 W ładowarce 4000 mAh baterię można naładować w około 8 minut. Liczby te robią wrażenie, choć z drugiej strony obawiam się samej żywotności baterii. Już teraz przy 60 W ładowarka bywa z tym problem a co z 200 W?

