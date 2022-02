Lenovo Legion Y90 to prawdziwa bestia aż z 22 GB pamięci RAM!

Wczoraj miałem okazję pisać newsa o zwiększonej ilości pamięci operacyjnej RAM w przypadku tegorocznych iPhone’ach 14. Mowa w tym momencie była o 8 GB RAM i 6 GB w zależności od wersji. W przypadku nadchodzącego najnowszego urządzenia ze stajni chińskiego producenta Lenovo ilość zaimplementowanej pamięci RAM będzie ponad dwukrotnie większa. Lenovo Legion Y90 no o tym telefonie mowa ma być stworzony z myślą o mobilnych graczach. Powiem szczerze, że faktycznie całość wygląda naprawdę świetnie i moją uwagę przykuła nie tylko duża ilość pamięci RAM, ale również pozostałe nowości zaimplementowane przez producenta.

Oczywiście Lenovo Legion Y90 to bestia, którą będzie ciężko w jakikolwiek sposób zagiąć pod względem wydajności. Sercem telefonu ma zostać najnowszy układ Qualcomma czyli Snapdragon 8 Gen 1 i do tego dojdzie 18 GB pamięci operacyjnej RAM wspieranej dodatkowo 4 GB wyodrębnionymi z pamięci masowej urządzenia. Ciekawą technologią, którą próżno do tej pory szukać w przypadku telefonu jest połączenie dwóch technologii dysku SSD i UFS 3.1, które będą się ze sobą komunikować w macierzy RAID 0. Zyskamy dzięki temu zauważalnie szybszy odczyt informacji. Pozostała część specyfikacji to również najwyższa półka. Zyskamy matrycę AMOLED, która pracuje przy odświeżaniu na poziomie 144 Hz, baterię o pojemności 5600 mAh, którą naładujemy przy pomocy technologii szybkiego ładowania o mocy maksymalnej 68 W.

Wszystkie informacje dotyczące Lenovo Legion Y90 powinny zostać przekazane przy okazji konferencji na której Lenovo ma właśnie zaprezentować ten telefon. Długo na szczęście nie musimy czekać, bowiem event został zapowiedziany na kolejny poniedziałek 28 lutego. Czekacie na najnowsze urządzenie od Lenovo? Czy taki gamingowy sprzęt dla mobilnego gracza ma w ogóle sens?

