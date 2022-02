5 powodów, dla których Bitcoin pozostanie królem kryptowalut

Chociaż rynek altcoinów istnieje już od ponad dekady, Bitcoin jest najbardziej powszechną kryptowalutą, która wciąż wybrzmiewa w głowach ludzi. Istnieje coraz większa presja ze strony innych kryptowalut, aby wyprzedzić Bitcoina, ale nadal króluje ona jako najpopularniejsza i najbardziej znacząca waluta cyfrowa. Nawet gdy niektóre kryptowaluty doświadczają ogromnego spadku wartości, cena Bitcoina w ciągu ostatnich lat wciąż rosła w ogromnym tempie.

Co więc sprawia, że Bitcoin jest tak niepokorny? Oto najważniejsze powody, dla których Bitcoin pozostanie królem świata kryptowalut.

Przewaga pierwszego uczestnika rynku

Satoshi Nakamoto uruchomił Bitcoin w 2009 roku, po globalnym kryzysie finansowym w 2008 roku. Była to pierwsza kryptowaluta z powodzeniem wdrożona za pomocą technologii blockchain. Kolosalny sukces Bitcoina stał się inspiracją dla wielu kryptowalut i całego globalnego przemysłu walut cyfrowych. Większość kryptowalut dostępnych obecnie na rynku działa w oparciu o koncepcję Bitcoina.

Jako pierwsza udana kryptowaluta Bitcoin zyskał znaczącą przewagę nad konkurentami i umocnił swoją pozycję na rynku. Znakomite wyniki Bitcoina jeszcze bardziej wzmocniły zaufanie użytkowników do jego bezpieczeństwa i przyszłości. To zainspirowało rozprzestrzenianie się wielu firm opartych na Bitcoinie, takich jak bitcoins up, pozwalając ludziom wygodnie kupować i sprzedawać Bitcoin.

Prawdziwie zdecentralizowana waluta

Podczas gdy decentralizacja jest jednym z unikalnych atrybutów walut cyfrowych, niektóre z nich są dość restrykcyjne. Bitcoin jest jedyną prawdziwie zdecentralizowaną walutą bez żadnego lidera. Należy do wszystkich użytkowników i pozwala każdemu dołączyć do sieci bez ograniczeń. To czyni ją bardziej odporną na manipulację i cenzurę niż inne kryptowaluty. Użytkownicy mogą wysyłać i otrzymywać płatności w Bitcoin na całym świecie bez przechodzenia przez jakikolwiek centralny organ.

Zwiększenie akceptacji i przyjęcia w ramach głównego nurtu

Bitcoin jest obecnie wzorcową walutą cyfrową, którą niemal każdy kojarzy z kryptowalutami. Nowi inwestorzy chcący wejść na rynek kryptowalut często dokonują swoich pierwszych inwestycji właśnie w Bitcoina. Jego zdolność do wpływania na rozwój całej branży wzmocniła zaufanie opinii publicznej do używania go do transakcji finansowych. To skłoniło kilka sektorów, w tym produkcję, nieruchomości i handel detaliczny, do przyjęcia Bitcoina jako płatności i aktywów.

Bitcoin przyciągnął ogromne wsparcie od wielu liderów branży i znanych inwestorów, w tym Elon Musk i Bill Gates. To zapewniło Bitcoinowi większą rozpoznawalność marki, co jeszcze bardziej zwiększyło jego akceptację i przyjęcie przez główny nurt w porównaniu z innymi kryptowalutami.

Ciągłe innowacje

Podczas gdy niektórzy krytykują technologię i skalowalność Bitcoina, istnieją wystarczające dowody na to, że napędza on innowacje w różnych sektorach gospodarki. Problemy ze skalowalnością pojawiają się głównie z powodu szybko rosnącej liczby użytkowników na całym świecie. Bitcoin ułatwił powstanie silnej społeczności, z wieloma firmami budującymi usługi i produkty oparte na jego technologii. Na przykład, firmy wkrótce będą oferować inteligentne kontrakty jako dodatkową warstwę na Bitcoin. Coraz większe innowacje wokół Bitcoin i jego bazowej technologii blockchain pozwalają mu wyprzedzać inne kryptowaluty na rynku.

Przewidywany przyszły wzrost

Wartość Bitcoina w ostatnich latach wciąż rośnie z ogromnym rozmachem, przewyższając wszystkie inne waluty cyfrowe. Ustanowił nowe rekordy, którym żadna inna kryptowaluta nie była w stanie dorównać do tej pory. Ostatni z nich miał miejsce na początku 2021 roku, kiedy cena 1 BTC skoczyła z 28 990 dolarów do 40 675 dolarów. Ekonomiści są przekonani, że wartość Bitcoina wzrośnie do ogromnych rozmiarów pomimo jego wysokiej zmienności jak nigdy dotąd. To prognozuje świetlaną przyszłość dla Bitcoina, czyniąc go bardziej atrakcyjnym niż inne waluty cyfrowe.

Przewaga Bitcoina jako pierwszego gracza umożliwiła mu zdobycie znacznej przewagi nad konkurentami. Stanowi on prawie 60% kapitalizacji rynku kryptowalut, stając się mistrzem rozwoju całej globalnej branży. Te atrybuty umacniają jego pozycję jako króla kryptowalut, którego inne kryptowaluty pragną pokonać.